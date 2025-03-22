Як підживити перці за допомогою пшона — поради городникам для щедрого врожаю

Удобрення перців пшоняною крупою. Колаж: Новини.LIVE

Хочете виростити великий і соковитий перець без зайвих затрат? Ваш секрет успіху — правильне підживлення, яке забезпечить рослинам поживні речовини та зміцнить їх імунітет. Один із найкращих природних способів — використання пшона. Ця проста та доступна крупа збагачує ґрунт корисними елементами, покращує його структуру та стимулює ріст перцю.

Як правильно використовувати пшоно для підживлення перців та забезпечити рясний урожай без хімії, дізнавайтесь далі у нашій статті.

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Серед натуральних добрив для перцю особливе місце займає пшоно — бюджетний, але надзвичайно корисний засіб для збагачення ґрунту.

Пшоно містить цінні мікроелементи, такі як кальцій, магній, залізо та фосфор, які покращують родючість ґрунту і забезпечують рослину необхідними речовинами.

Чому варто підживлювати перець пшоном:

Покращується якість ґрунту — стає більш повітропроникним і родючим. Стимулює ріст перцю завдяки азоту, який допомагає утворювати міцні стебла та листя та іншим корисним речовинам, завдяки яким плоди стають більшими, соковитішими та смачнішими. Зміцнює кореневу систему. Покращує цвітіння і зав'язь плодів. Зміцнюється імунітет рослин — перець краще протистоїть хворобам і шкідникам. Захищає від шкідників — мурахи не люблять пшоно, тому його використання допомагає зменшити їхню кількість на грядках.

Пшоняна крупа для підживлення городу. Фото: istockphoto.com

Як приготувати підживлення з пшона — покрокова інструкція

Для приготування натурального добрива вам знадобиться:

пшоно — 1 кг;

вода — 5 л.

Процес приготування:

Залийте пшоно водою і залиште настоюватися на 24 години. Перемішуйте суміш, щоб уникнути бродіння. Процідіть настій через сито або марлю. Розведіть отриманий розчин ще 5 л води. Підживлення готове!

Як застосовувати:

поливати перець кожні два тижні або за потребою;

використовувати в пропорції 1:2 (1 л настою на 2 л води);

поливати під корінь, уникаючи потрапляння на листя та квіти;

залишки пшона можна розсипати навколо рослин як додаткове добриво.

Полив перцю у відкритому ґрунті. Фото: shutterstock.com

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