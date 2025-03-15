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Врожай перцю буде рекордним — що покласти в лунку при посадці

15 березня 2025 07:32
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Чим підживити перці під час посадки для щедрого врожаю — найкраще добриво
Добриво для щедрого врожаю перцю.Колаж: Новини.LIVE
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Городній сезон вже відкрито й дачники та городники активно підготовлюють ділянки до висадки та посіву різних культур. Ще трохи й можна буде висаджувати розсаду солодкого перцю. А от щоб врожай овочу вас дійсно порадував, варто знати деякі секрети з підживлення рослини.

Що покласти в лунку при посадці перцю, щоб культура росла міцною, здоровою та дала великі й соковиті плоди, розповіла досвідчена городниця Тетяна з Дніпропетровської області, яка веде свій Youtube-канал.

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Що покласти в лунку при посадці перцю для рекордного врожаю

Болгарський перець — це теплолюбна та вибаглива культура, яка потребує особливого догляду. Одним із найкращих способів забезпечити перець необхідними поживними речовинами є внесення спеціальних добавок у лунку перед висадкою розсади.

Досвідчені городники рекомендують використовувати органічні та мінеральні добавки, які допоможуть рослинам розвиватися швидше та забезпечать рясний урожай.

Як розповіла Тетяна, одна з найефективніших добавок — це рибне борошно. Воно містить фосфор, кальцій, залізо та інші важливі мікроелементи, які сприяють росту рослин і підвищують їхню стійкість до хвороб.

 

Що покласти в лунку при посадці перцю для рекордного врожаю
Посадка розсади перцю. Фото: shutterstock.com

Щоб забезпечити перець необхідним живленням, достатньо додати 20 г рибного борошна в кожну лунку перед посадкою розсади. Після цього його слід перемішати із землею, щоб уникнути прямого контакту коренів із концентрованими поживними речовинами.

Також додатково розсаду можна підживити такими добривами: 

  • деревна зола — знижує кислотність ґрунту, робить його більш пухким і насичує калієм, що сприяє активному цвітінню та формуванню плодів;
  • компост або перегній — покращує структуру ґрунту, забезпечує рослину основними поживними речовинами;
  • біогумус — природне добриво, що стимулює ріст кореневої системи та підвищує імунітет рослин.

 

Як правильно висаджувати розсаду перцю
Посадка розсади перцю. Фото: shutterstock.com

Як правильно висаджувати розсаду перцю

Висаджувати перець у відкритий ґрунт варто після того, як температура стабілізується і досягне +12°C. Оптимальна відстань між рослинами — 50 см, а між рядами — не менше 60 см. Лунки або борозни перед посадкою слід добре зволожити, а потім засипати сухою землею, щоб уникнути пересихання коріння. Перець заглиблюють у ґрунт до рівня семидольних листочків.

 

Раніше ми розповідали, чим та як удобрювати часник на городі, щоб врожай приємно вразив. 

Нагадаємо, ми писали, який дешевий засіб прискорить ріст кабачків вдвічі. 

Також пропонуємо вам дізнатися, яким засобом потрібно удобрювати розсаду, щоб вона швидко росла й була міцною.

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