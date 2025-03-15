Чим підживити перці під час посадки для щедрого врожаю — найкраще добриво

Добриво для щедрого врожаю перцю.Колаж: Новини.LIVE

Городній сезон вже відкрито й дачники та городники активно підготовлюють ділянки до висадки та посіву різних культур. Ще трохи й можна буде висаджувати розсаду солодкого перцю. А от щоб врожай овочу вас дійсно порадував, варто знати деякі секрети з підживлення рослини.

Що покласти в лунку при посадці перцю, щоб культура росла міцною, здоровою та дала великі й соковиті плоди, розповіла досвідчена городниця Тетяна з Дніпропетровської області, яка веде свій Youtube-канал.

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Болгарський перець — це теплолюбна та вибаглива культура, яка потребує особливого догляду. Одним із найкращих способів забезпечити перець необхідними поживними речовинами є внесення спеціальних добавок у лунку перед висадкою розсади.

Досвідчені городники рекомендують використовувати органічні та мінеральні добавки, які допоможуть рослинам розвиватися швидше та забезпечать рясний урожай.

Як розповіла Тетяна, одна з найефективніших добавок — це рибне борошно. Воно містить фосфор, кальцій, залізо та інші важливі мікроелементи, які сприяють росту рослин і підвищують їхню стійкість до хвороб.

Посадка розсади перцю. Фото: shutterstock.com

Щоб забезпечити перець необхідним живленням, достатньо додати 20 г рибного борошна в кожну лунку перед посадкою розсади. Після цього його слід перемішати із землею, щоб уникнути прямого контакту коренів із концентрованими поживними речовинами.

Також додатково розсаду можна підживити такими добривами:

деревна зола — знижує кислотність ґрунту, робить його більш пухким і насичує калієм, що сприяє активному цвітінню та формуванню плодів;

— знижує кислотність ґрунту, робить його більш пухким і насичує калієм, що сприяє активному цвітінню та формуванню плодів; компост або перегній — покращує структуру ґрунту, забезпечує рослину основними поживними речовинами;

— покращує структуру ґрунту, забезпечує рослину основними поживними речовинами; біогумус — природне добриво, що стимулює ріст кореневої системи та підвищує імунітет рослин.

Посадка розсади перцю. Фото: shutterstock.com

Як правильно висаджувати розсаду перцю

Висаджувати перець у відкритий ґрунт варто після того, як температура стабілізується і досягне +12°C. Оптимальна відстань між рослинами — 50 см, а між рядами — не менше 60 см. Лунки або борозни перед посадкою слід добре зволожити, а потім засипати сухою землею, щоб уникнути пересихання коріння. Перець заглиблюють у ґрунт до рівня семидольних листочків.

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