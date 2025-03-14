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Весняне підживлення часнику — яке добриво дасть рекордний врожай

14 березня 2025 07:32
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Чим підживити часник навесні — найкраще добриво та правила використання
Жінка тримає великі головки часнику. Фото: shutterstock.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Щоб врожай часнику вас приємно вразив, важливо дотримуватися не тільки правил догляду за рослиною, а й вчасно вносити добрива. Особливо це важливо навесні. Правильне підживлення здатне суттєво вплинути на ріст та якість часникових головок. 

Коли, чим та як удобрювати часник на городі, розповідаємо далі у нашій статті. 

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Коли садити часник — оптимальний час

Часник можна висаджувати як восени, так і навесні, залежно від сорту та кліматичних умов:

  • озимий часник — садять восени за 3-4 тижні до заморозків, що дозволяє йому добре вкоренитися перед зимою;
  • ярий часник — висаджують навесні, коли ґрунт прогріється до 5-7 °C (зазвичай наприкінці березня — на початку квітня). Для посадки обирають великі, здорові зубки без пошкоджень.

 

Коли садити часник — оптимальний час
Посадка часнику у відкритий ґрунт. Фото: shutterstock.com

Чим підживити часник навесні — найкращі добрива

Часник навесні потребує комплексного підживлення для активного росту та розвитку цибулин. Основні види добрив:

1. Азотні добрива

На початку вегетації часник потребує азоту для нарощування зеленої маси:

  • Аміачна селітра: 2 ст. л. на 10 л води.
  • Сечовина (карбамід): 1,5 ст. л. на 10 л води.

2. Фосфорно-калійні добрива

Фосфор і калій сприяють формуванню великих цибулин і покращують смак часнику:

  • Суперфосфат: 20-30 г на 1 м².
  • Сульфат калію: 15-20 г на 1 м².

3. Органічні добрива

Органіка покращує родючість ґрунту і забезпечує часник поживними речовинами:

  • Перегній: 3-5 кг на 1 м².
  • Компост: 2-3 кг на 1 м².
  • Біогумус: 0,5-1 кг на 1 м².

4. Мікроелементи
Для профілактики хвороб і покращення росту часнику застосовують:

  • Борну кислоту: 1-2 г на 10 л води.
  • Сульфат марганцю: 2-3 г на 10 л води.

 

Як правильно підживлювати часник навесні
Городниця тримає часник. Фото: shutterstock.com

Як правильно підживлювати часник навесні

Щоб підживлення було ефективним, важливо дотримуватися кількох простих правил:

  • через 2-3 тижні після появи сходів проводять перше підживлення;
  • усі наступні підгодівлі часнику проводяться з інтервалом у 2-3 тижні;
  • добрива вносять по вологому ґрунту, після дощу або поливу;
  • після внесення добрив часник потрібно додатково полити, щоб поживні речовини краще засвоїлися;
  • важливо не перевищувати дозування, щоб уникнути надлишку азоту, який може призвести до надмірного росту зеленої маси на шкоду формуванню цибулин.

 

Раніше ми розповідали, які городні культури категорично не можна садити поряд із часником.

Нагадаємо, ми писали, яким доступним добривом можна підживити огірки на городі.

Також ми ділилися, чим слід обов'язково підживити розсаду, щоб вона швидко росла й була міцною.

овочі весна поради добрива город часник

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