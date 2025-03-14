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Весенняя подкормка чеснока — какое удобрение даст щедрый урожай

14 марта 2025 07:32
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Чем подкормить чеснок весной — лучшее удобрение и правила использования
Женщина держит большие головки чеснока. Фото: shutterstock.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Чтобы урожай чеснока вас приятно поразил, важно соблюдать не только правила ухода за растением, но и вовремя вносить удобрения. Особенно это важно весной. Правильная подкормка способна существенно повлиять на рост и качество чесночных головок.

Когда, чем и как удобрять чеснок на огороде, рассказываем далее в нашей статье.

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Когда сажать чеснок — оптимальное время

Чеснок можно высаживать как осенью, так и весной, в зависимости от сорта и климатических условий:

  • озимый чеснок — сажают осенью за 3-4 недели до заморозков, что позволяет ему хорошо укорениться перед зимой;
  • яровой чеснок — высаживают весной, когда почва прогреется до 5-7 °C (обычно в конце марта — начале апреля). Для посадки выбирают крупные, здоровые зубки без повреждений.

 

Когда сажать чеснок — оптимальное время
Посадка чеснока в открытый грунт. Фото: shutterstock.com

Чем подкормить чеснок весной — лучшие удобрения

Чеснок весной нуждается в комплексной подкормке для активного роста и развития луковиц. Основные виды удобрений:

1. Азотные удобрения

В начале вегетации чеснок нуждается в азоте для наращивания зеленой массы:

  • Аммиачная селитра: 2 ст. л. на 10 л воды.
  • Мочевина (карбамид): 1,5 ст. л. на 10 л воды.

2. Фосфорно-калийные удобрения

Фосфор и калий способствуют формированию крупных луковиц и улучшают вкус чеснока:

  • Суперфосфат: 20-30 г на 1 м².
  • Сульфат калия: 15-20 г на 1 м².

3. Органические удобрения

Органика улучшает плодородие почвы и обеспечивает чеснок питательными веществами:

  • Перегной: 3-5 кг на 1 м².
  • Компост: 2-3 кг на 1 м².
  • Биогумус: 0,5-1 кг на 1 м².

4. Микроэлементы
Для профилактики болезней и улучшения роста чеснока применяют:

  • Борную кислоту: 1-2 г на 10 л воды.
  • Сульфат марганца: 2-3 г на 10 л воды.

 

Как правильно подкармливать чеснок весной
Огородница держит чеснок. Фото: shutterstock.com

Как правильно подкармливать чеснок весной

Чтобы подкормка была эффективной, важно придерживаться нескольких простых правил:

  • через 2-3 недели после появления всходов проводят первую подкормку;
  • все последующие подкормки чеснока проводятся с интервалом в 2-3 недели;
  • удобрения вносят по влажной почве, после дождя или полива;
  • после внесения удобрений чеснок нужно дополнительно полить, чтобы питательные вещества лучше усвоились;
  • важно не превышать дозировку, чтобы избежать избытка азота, который может привести к чрезмерному росту зеленой массы в ущерб формированию луковиц.

 

Ранее мы рассказывали, какие огородные культуры категорически нельзя сажать рядом с чесноком.

Напомним, мы писали, каким доступным удобрением можно подкормить огурцы на огороде.

Также мы делились, чем следует обязательно подкормить рассаду, чтобы она быстро росла и была крепкой.

овощи весна советы удобрения огород чеснок

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