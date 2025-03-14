Чем подкормить чеснок весной — лучшее удобрение и правила использования

Женщина держит большие головки чеснока. Фото: shutterstock.com

Чтобы урожай чеснока вас приятно поразил, важно соблюдать не только правила ухода за растением, но и вовремя вносить удобрения. Особенно это важно весной. Правильная подкормка способна существенно повлиять на рост и качество чесночных головок.

Когда, чем и как удобрять чеснок на огороде, рассказываем далее в нашей статье.

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Чеснок можно высаживать как осенью, так и весной, в зависимости от сорта и климатических условий:

озимый чеснок — сажают осенью за 3-4 недели до заморозков, что позволяет ему хорошо укорениться перед зимой;

— сажают осенью за 3-4 недели до заморозков, что позволяет ему хорошо укорениться перед зимой; яровой чеснок — высаживают весной, когда почва прогреется до 5-7 °C (обычно в конце марта — начале апреля). Для посадки выбирают крупные, здоровые зубки без повреждений.

Посадка чеснока в открытый грунт. Фото: shutterstock.com

Чем подкормить чеснок весной — лучшие удобрения

Чеснок весной нуждается в комплексной подкормке для активного роста и развития луковиц. Основные виды удобрений:

1. Азотные удобрения

В начале вегетации чеснок нуждается в азоте для наращивания зеленой массы:

Аммиачная селитра: 2 ст. л. на 10 л воды.

Мочевина (карбамид): 1,5 ст. л. на 10 л воды.

2. Фосфорно-калийные удобрения

Фосфор и калий способствуют формированию крупных луковиц и улучшают вкус чеснока:

Суперфосфат: 20-30 г на 1 м².

Сульфат калия: 15-20 г на 1 м².

3. Органические удобрения

Органика улучшает плодородие почвы и обеспечивает чеснок питательными веществами:

Перегной: 3-5 кг на 1 м².

Компост: 2-3 кг на 1 м².

Биогумус: 0,5-1 кг на 1 м².

4. Микроэлементы

Для профилактики болезней и улучшения роста чеснока применяют:

Борную кислоту: 1-2 г на 10 л воды.

Сульфат марганца: 2-3 г на 10 л воды.

Огородница держит чеснок. Фото: shutterstock.com

Как правильно подкармливать чеснок весной

Чтобы подкормка была эффективной, важно придерживаться нескольких простых правил:

через 2-3 недели после появления всходов проводят первую подкормку;

все последующие подкормки чеснока проводятся с интервалом в 2-3 недели;

удобрения вносят по влажной почве, после дождя или полива;

после внесения удобрений чеснок нужно дополнительно полить, чтобы питательные вещества лучше усвоились;

важно не превышать дозировку, чтобы избежать избытка азота, который может привести к чрезмерному росту зеленой массы в ущерб формированию луковиц.

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