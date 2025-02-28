Що не можна садити поруч з часником, щоб не втратити врожай — поради городникам

Жінка доглядає за грядкою з часником. Фото: 123rf.com

Часник хоч і не вибаглива городня культура, проте дуже чутлива, особливо до впливу "сусідів". Деякі рослини здатні значно знизити врожайність часнику, пригнічуючи його ріст та розвиток. А інші — провокувати хвороби. Тому важливо знати, що не варто висаджувати поруч, щоб зберегти врожай.

Які культури являються найгіршими сусідами для часнику, пише портал "Добрі новини".

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Які рослини не можна садити поряд із часником

Правильне планування грядок допоможе отримати максимальний урожай та уникнути проблем із хворобами та шкідниками. Городники не рекомендують садити поруч із часником такі культури:

1. Петрушка

Одна з найгірших рослин для сусідства з часником. Коріння петрушки виділяє сполуки, які пригнічують ріст часнику, роблять його слабким і більш вразливим до хвороб. Крім того, петрушка активно поглинає азот із ґрунту, що значно знижує якість і розмір цибулин.

2. Полуниця

Коренева система полуниці виділяє органічні кислоти, які уповільнюють розвиток часникових зубчиків. Таке сусідство не тільки знижує врожайність, а й може впливати на смак часнику.

3. Бобові культури (горох, квасоля, сочевиця)

Бобові рослини накопичують велику кількість азоту, що сприяє швидкому зростанню зелені, але негативно впливає на формування головок часнику.

Чоловік поливає часник. Фото: istockphoto.com

Що ще слід враховувати при вирощуванні часнику

Досвідчені городники радять не висаджувати часник на одній грядці кілька років поспіль — це виснажує ґрунт і сприяє розвитку хвороб. Використовуйте сівозміну, щоб підтримувати родючість ґрунту. І обов'язково садіть біля часнику корисних сусідів.

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