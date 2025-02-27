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Які сорти часнику найкращі — що посадити на городі

27 лютого 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Які сорти часнику посадити на городі для великого врожаю — поради дачникам
Дачник, який тримає зібраний врожай часнику в руках. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Кожен досвідчений дачник знає, що від правильно підібраного сорту залежить врожай на городі. Тому ми розповідаємо, які сорти часнику варто обрати для посадки на городі, щоб виростити врожай, якому заздритимуть всі сусіди навколо.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Врожай на городі залежить від багатьох факторів, зокрема, від правильної посадки, захисту від хвороб і шкідників, поливу, підживлення тощо. Але саме правильно підібраний сорт "диктує свої правила". Тому в цьому плані необхідно бути уважними.

Дачники з досвідом розповідають, які сорти часнику варто посадити на своєму городі. 

Чеснок
Зібраний врожай часнику. Фото: Freepik

Чим озимі сорти часнику відрізняються від ярових 

Озимі сорти часнику

Такі сорти садять десь за три тижні до початку заморозків восени, адже вони здатні витримувати до 22 градусів морозу. Зазвичай такий часник дозріває на кілька тижнів раніше, ніж ярові сорти. А ще такий часник виростає великим і може зберігатися до грудня в гарному стані.

Ярові сорти часнику

Ці сорти часнику садять навесні, коли земля починає прогріватися після холодної зими. Головною перевагою ярового сорту є той факт, що він не стрілкується. Лежати такий часник може аж до посатку літа, але його варто тримати в умовах температури від одного до трьох градусів.

Чеснок
Процес посадки часнику на городі. Фото: Pinterest

Які сорти часнику є найкращими серед усіх

Серед всіх сортів часнику є ті, які досвідчені дачники вважають найкращими. До списку таких сортів, які варто посадити на своєму городі, входять такі сорти, як:

  • Сорт "Харківський фіолетовий"
  • Сорт "Ювілейний Грибівка"
  • Сорт "Донецький фіолетовий"
  • Сорт "Любаша" 
  • Сорт "Парус"

Нагадаємо, ми писали про те, чи можна садити часник із цибулею на одній грядці. 

Раніше ми розповідали про те, які рослини варто садити біля часнику на городі. 

Також ми повідомляли про те, як можна збільшити врожай часнику на городі.

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22:37 Вступ України в НАТО, угода з РФ та копалини — гучні заяви Трампа

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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