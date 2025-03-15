Чем подкормить перцы во время посадки для щедрого урожая — лучшее удобрение

Удобрение для щедрого урожая перца. Колаж: Новини.LIVE

Огородный сезон уже открыт и дачники и огородники активно готовят участки к высадке и посеву различных культур. Еще немного и можно будет высаживать рассаду сладкого перца. А вот чтобы урожай овоща вас действительно порадовал, стоит знать некоторые секреты по подкормке растения.

Что положить в лунку при посадке перца, чтобы культура росла крепкой, здоровой и дала крупные и сочные плоды, рассказала опытная огородница Татьяна из Днепропетровской области, которая ведет свой Youtube-канал.

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Что положить в лунку при посадке перца для рекордного урожая

Болгарский перец — это теплолюбивая и прихотливая культура, которая требует особого ухода. Одним из лучших способов обеспечить перец необходимыми питательными веществами является внесение специальных добавок в лунку перед высадкой рассады.

Опытные огородники рекомендуют использовать органические и минеральные добавки, которые помогут растениям развиваться быстрее и обеспечат обильный урожай.

Как рассказала Татьяна, одна из самых эффективных добавок — это рыбная мука. Она содержит фосфор, кальций, железо и другие важные микроэлементы, которые способствуют росту растений и повышают их устойчивость к болезням.

Посадка рассады перца. Фото: shutterstock.com

Чтобы обеспечить перец необходимым питанием, достаточно добавить 20 г рыбной муки в каждую лунку перед посадкой рассады. После этого ее следует перемешать с землей, чтобы избежать прямого контакта корней с концентрированными питательными веществами.

Также дополнительно рассаду можно подкормить такими удобрениями:

древесная зола — снижает кислотность почвы, делает ее более рыхлой и насыщает калием, что способствует активному цветению и формированию плодов;

— снижает кислотность почвы, делает ее более рыхлой и насыщает калием, что способствует активному цветению и формированию плодов; компост или перегной — улучшает структуру почвы, обеспечивает растение основными питательными веществами;

— улучшает структуру почвы, обеспечивает растение основными питательными веществами; биогумус — природное удобрение, стимулирующее рост корневой системы и повышающее иммунитет растений.

Посадка рассады перца. Фото: shutterstock.com

Как правильно высаживать рассаду перца

Высаживать перец в открытый грунт стоит после того, как температура стабилизируется и достигнет +12 °C. Оптимальное расстояние между растениями — 50 см, а между рядами — не менее 60 см. Лунки или борозды перед посадкой следует хорошо увлажнить, а затем засыпать сухой землей, чтобы избежать пересыхания корней. Перец заглубляют в почву до уровня семидольных листочков.

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