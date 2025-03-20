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Яке добриво додати у ґрунт, щоб буряки виросли солодкими, як мед

20 березня 2025 12:20
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Яке добриво подарує солодкі та великі буряки — порада городникам
Фермер тримає червоні буряки. Фото: depositphotos.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Буряк — найпопулярніша городня культура в Україні. Щоб виростити великий та солодкий овоч без гіркоти та білих прожилок, городники вдаються до різних хитрощів. Зокрема, неабияку роль відіграє правильне підживлення. Адже деякі добрива особливо впливають на смак коренеплоду.  

Що слід обов'язково додати у ґрунт, щоб буряки виросли не тільки великими, а ще й неймовірно солодкими, дізнайтесь далі у нашій статті. 

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Як підготувати ґрунт для буряків

Буряки не люблять кислих ґрунтів — у такому середовищі вони виростають дрібними, деформованими та з неприємним гіркуватим присмаком. Щоб нейтралізувати кислотність, рекомендується додавати деревну золу та подрібнену яєчну шкаралупу. Також ефективним способом розкислення є вирощування сидератів, зокрема люпину.

 

Як підготувати ґрунт для буряків
Жінка розрихлює землю. Фото: google.com

Які добрива зроблять буряки солодкими 

Приблизно через два тижні після проріджування буряків варто підживити їх спеціальним розчином. Для цього потрібно змішати:

  • деревна зола — 2 склянки (400-500 г);
  • кухонна сіль — 1 ст. л.;
  • тепла вода — 10 л.

Сіль сприяє накопиченню цукру в буряках, що робить їх більш солодкими. Також для підвищення вмісту цукрів можна використовувати борну кислоту. Для цього 10 г борної кислоти розчиняють у 10 л води й поливають бурякові грядки.

 

Які добрива зроблять буряки солодкими
Городниця тримає буряки. Фото: freepik.com

Яке добриво зіпсує смак буряків 

Щоб виростити буряки без гіркоти й білих прожилок, уникайте внесення свіжого гною. Це пов'язано з тим, що при його розкладанні у ґрунті утворюється велика кількість азоту, що негативно впливає на смакові якості коренеплодів.

 

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