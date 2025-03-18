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Які два дешевих інгредієнти найкращі добрива для огірків

18 березня 2025 02:40
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Чим підживити огірки, щоб отримати суперурожай — два дешевих компоненти
Підживлення, що подарує великий врожай огірків. Колаж: Новини.LIVE
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Вже зовсім скоро розпочнеться посівний сезон. І звичайно, багато городників та дачників виділять грядку й під огірки. А от щоб одержати дійсно великий урожай цього овочу, слід знати деякі секрети. Так, є два доступні натуральні компоненти, які значно покращують ріст і розвиток цієї рослини. 

Які саме два копійчані інгредієнти слід використати для підживлення огірків, щоб отримати справді щедрий врожай, дізнавайтесь далі у нашій статті.

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Два натуральні та дешеві інгредієнти для підживлення огірків

1. Горох

Секрет полягає у тому, що саме цей інгредієнт містить дуже багато азоту, що сприяє активному росту рослини. Найкраще використовувати колотий горох. По-перше, він не дорогий, а по-друге, швидше розкладається в ґрунті.

Щоб застосувати горох як підживлення, потрібно лише викопати біля основи кущика невелику траншею, висипати в неї приблизно одну столову ложку гороху та засипати землею. Цей метод має тривалу дію, тому повторне внесення протягом сезону не потрібне.

 

Чим підживити огірки, щоб отримати суперурожай — горох
Колотий горох у дерев'яній тарілці. Фото: depositphotos.com

2. Вівсянка

Вівсяні пластівці також містять багато корисних мікроелементів, які сприяють покращенню структури ґрунту та підвищенню врожайності огірків.

Для приготування підживлення потрібно змішати одну склянку вівсяних пластівців із 10 л води та залишити настоюватися протягом трьох днів. Після цього отриманий настій слід використовувати для поливу огірків, витрачаючи приблизно 1 л рідини на кожен кущ.

 

Чим підживити огірки, щоб отримати суперурожай — вівсянка
Вівсянка у дерев'яній тарілці. Фото: depositphotos.com

Раніше ми розповідали, що покласти в лунку при посадці перців, щоб зібрати великий урожай. 

Нагадаємо, ми писали, який дешевий засіб прискорить ріст кабачків вдвічі. 

Також ми ділилися, чим та як удобрювати часник на городі, щоб врожай приємно вразив. 

врожай добрива город горох вівсянка огірки

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