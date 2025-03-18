Чим підживити огірки, щоб отримати суперурожай — два дешевих компоненти

Підживлення, що подарує великий врожай огірків. Колаж: Новини.LIVE

Вже зовсім скоро розпочнеться посівний сезон. І звичайно, багато городників та дачників виділять грядку й під огірки. А от щоб одержати дійсно великий урожай цього овочу, слід знати деякі секрети. Так, є два доступні натуральні компоненти, які значно покращують ріст і розвиток цієї рослини.

Які саме два копійчані інгредієнти слід використати для підживлення огірків, щоб отримати справді щедрий врожай, дізнавайтесь далі у нашій статті.

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1. Горох

Секрет полягає у тому, що саме цей інгредієнт містить дуже багато азоту, що сприяє активному росту рослини. Найкраще використовувати колотий горох. По-перше, він не дорогий, а по-друге, швидше розкладається в ґрунті.

Щоб застосувати горох як підживлення, потрібно лише викопати біля основи кущика невелику траншею, висипати в неї приблизно одну столову ложку гороху та засипати землею. Цей метод має тривалу дію, тому повторне внесення протягом сезону не потрібне.

Колотий горох у дерев'яній тарілці. Фото: depositphotos.com

2. Вівсянка

Вівсяні пластівці також містять багато корисних мікроелементів, які сприяють покращенню структури ґрунту та підвищенню врожайності огірків.

Для приготування підживлення потрібно змішати одну склянку вівсяних пластівців із 10 л води та залишити настоюватися протягом трьох днів. Після цього отриманий настій слід використовувати для поливу огірків, витрачаючи приблизно 1 л рідини на кожен кущ.

Вівсянка у дерев'яній тарілці. Фото: depositphotos.com

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