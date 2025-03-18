Чем подкормить огурцы, чтобы получить суперурожай — два дешевых компонента

Подкормка, которая подарит большой урожай огурцов. Коллаж: Новини.LIVE

Уже совсем скоро начнется посевной сезон. И конечно, многие огородники и дачники выделят грядку и под огурцы. А вот, чтобы получить действительно большой урожай этого овоща, следует знать некоторые секреты. Так, есть два доступных натуральных компонента, которые значительно улучшают рост и развитие этого растения.

Какие именно два копеечных ингредиента следует использовать для подкормки огурцов, чтобы получить действительно щедрый урожай, узнавайте далее в нашей статье.

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Два натуральных и дешевых ингредиента для подкормки огурцов

1. Горох

Секрет заключается в том, что именно этот ингредиент содержит очень много азота, что способствует активному росту растения. Лучше всего использовать колотый горох. Во-первых, он не дорогой, а во-вторых, быстрее разлагается в почве.

Чтобы применить горох в качестве подкормки, нужно лишь выкопать у основания кустика небольшую траншею, высыпать в нее примерно одну столовую ложку гороха и засыпать землей. Этот метод имеет длительное действие, поэтому повторное внесение в течение сезона не требуется.

Колотый горох в деревянной тарелке. Фото: depositphotos.com

2. Овсянка

Овсяные хлопья также содержат много полезных микроэлементов, которые способствуют улучшению структуры почвы и повышению урожайности огурцов.

Для приготовления подкормки нужно смешать один стакан овсяных хлопьев с 10 л воды и оставить настаиваться в течение трех дней. После этого полученный настой следует использовать для полива огурцов, расходуя примерно 1 л жидкости на каждый куст.

Овсянка в деревянной тарелке. Фото: depositphotos.com

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