Чем подкормить огурцы, чтобы получить суперурожай — два дешевых компонента

Какие два дешевых ингредиента самые лучшие удобрения для огурцов
Уже совсем скоро начнется посевной сезон. И конечно, многие огородники и дачники выделят грядку и под огурцы. А вот, чтобы получить действительно большой урожай этого овоща, следует знать некоторые секреты. Так, есть два доступных натуральных компонента, которые значительно улучшают рост и развитие этого растения.
Какие именно два копеечных ингредиента следует использовать для подкормки огурцов, чтобы получить действительно щедрый урожай, узнавайте далее в нашей статье.
Два натуральных и дешевых ингредиента для подкормки огурцов
1. Горох
Секрет заключается в том, что именно этот ингредиент содержит очень много азота, что способствует активному росту растения. Лучше всего использовать колотый горох. Во-первых, он не дорогой, а во-вторых, быстрее разлагается в почве.
Чтобы применить горох в качестве подкормки, нужно лишь выкопать у основания кустика небольшую траншею, высыпать в нее примерно одну столовую ложку гороха и засыпать землей. Этот метод имеет длительное действие, поэтому повторное внесение в течение сезона не требуется.
2. Овсянка
Овсяные хлопья также содержат много полезных микроэлементов, которые способствуют улучшению структуры почвы и повышению урожайности огурцов.
Для приготовления подкормки нужно смешать один стакан овсяных хлопьев с 10 л воды и оставить настаиваться в течение трех дней. После этого полученный настой следует использовать для полива огурцов, расходуя примерно 1 л жидкости на каждый куст.
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