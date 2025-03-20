Какое удобрение подарит сладкую и крупную свеклу — совет огородникам

Фермер держит красную свеклу. Фото: depositphotos.com

Свекла — самая популярная огородная культура в Украине. Чтобы вырастить большой и сладкий овощ без горечи и белых прожилок, огородники прибегают к различным хитростям. В частности, большую роль играет правильная подкормка, ведь некоторые удобрения особенно влияют на вкус корнеплода.

Что следует обязательно добавить в почву, чтобы свекла выросла не только большой, но и невероятно сладкой, узнайте далее в нашей статье.

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Как подготовить почву для свеклы

Свекла не любит кислых почв — в такой среде она вырастает мелкой, деформированной и с неприятным горьковатым привкусом. Чтобы нейтрализовать кислотность, рекомендуется добавлять древесную золу и измельченную яичную скорлупу. Также эффективным способом раскисления является выращивание сидератов, в частности люпина.

Женщина разрыхляет землю. Фото: google.com

Какие удобрения сделают свеклу сладкой

Примерно через две недели после прореживания свеклы стоит подкормить ее специальным раствором. Для этого нужно смешать:

древесная зола — 2 стакана (400-500 г);

поваренная соль — 1 ст. л.

теплая вода — 10 л.

Соль способствует накоплению сахара в свекле, делая ее слаще. Также для повышения содержания сахаров можно использовать борную кислоту. Для этого 10 г борной кислоты растворяют в 10 л воды и поливают свекольные грядки.

Огородница держит свеклу. Фото: freepik.com

Какое удобрение испортит вкус свеклы

Чтобы вырастить свеклу без горечи и белых прожилок, не вносите свежий навоз. Это связано с тем, что при его разложении в почве образуется большое количество азота, что негативно влияет на вкусовые качества корнеплодов.

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