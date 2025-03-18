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Які сорти редиски можна посадити в березні — поради дачникам

18 березня 2025 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Які ранні сорти редиски є найкращими — що посадити на городі зараз, поради дачникам
Людина, яка тримає зібраний врожай редиски в руках. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Сьогодні чи не на кожній українській дачі можна побачити редиску, яку можна виростити в короткі терміни, якщо знати про найкращі сорти. Досвідчені дачники розповіли, які різновиди цього популярного овоча можна посадити вже зараз на городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Найкращі ранні сорти редиски

Сорт "18 днів"

З моменту посадки цього сорту до збору врожаю редиски минає всього 18 днів, тому сорт вважається одним з найшвидших у списку ранніх. Плоди такого сорту насичено-червоні з білими кінчиками, завдовжки сім-вісім сантиметрів та схожі на маленькі циліндри, а їхня середня вага становить приблизно 30 грамів.

Ще цей сорт не потребує особливого догляду, стійкий до стрілок і підходить для вирощування як у теплицях, так і на відкритому городі.

Сорт "Сакса"

Коренеплоди цього сорту круглі, насичено- або світло-червоні з білими кінчиками. М’якоть всередині щільна, а на смак така редиска солодка з легкою гостротою. Також плоди цього сорту виростають однакової форми і за розміром.

Цей сорт стійко витримує перевезення, не піддається стрілкуванню і розтріскуванню, а також ідеально підходить для вирощування як у відкритому ґрунті, так і під плівкою.

Редиска
Кілька сортів редиски на столі. Фото: Redro

Сорт "Жара"

Свою назву цей сорт отримав через те, що він вміє витримувати високу температуру, не втрачаючи своєї якості. Такий сорт має червоні коренеплоди і нагадує маленьку кулю, а вага одного плоду становить десь 25-30 грамів. На смак така редиска помірно гостра з переважаючою свіжістю.

Цей сорт дає гарний врожай навіть тоді, коли надворі змінюється температура повітря, стійкий до стрілкування і розтріскування.

Сорт "Французький сніданок"

Цей сорт дозріває десь за 20-25 днів з моменту посадки, а його коренеплоди зовні схожі на циліндри і мають насичено-червоний відтінок з білими кінчиками. Розмір одного плоду, в середньому, становить п’ять-сім сантиметрів завдовжки, а його вага — від 25 до 30 грамів.

Такий сорт гарно росте як у відкритому ґрунті, так і в теплицях, стійкий до стрілкування і змін температури, а також дає гарний врожай. 

Урожай редиски
Людина, яка тримає врожай редиски. Фото: Kirsche

Сорт "Дієго F1"

Цей сорт дає великий врожай всього за 18-22 дні з моменту посіву на городі, а його коренеплоди круглі та темно-червоні. Вага одного коренеплоду становить 30-35 грамів, а на смак така редиска солодкувата з пікантною ноткою.

Цей сорт вважається одним з найкращих гібридних, а ще він гарно витримує дефіцит освітлення.

Сорт "Сора"

Цей сорт не потребує особливого догляду і дозріває десь за 22-25 днів з моменту посіву. Плоди такого сорту круглі, яскраво-червоні, дуже соковиті та не мають гіркоти, а середня вага одного такого коренеплоду становить 30-35 грамів. 

Цей сорт витримує високі температури, гарно адаптується до різних ґрунтів і підходить для вирощування як у відкритому ґрунті, так і в теплицях.

Сорт "Черріет F1"

З моменту посіву до часу дозрівання минає лише 20-24 дні, а коренеплоди цього сорту рівні, круглі та насичено-червоні. Плоди зовні гладкі та мають один розмір, середня вага одного коренеплоду становить 25-30 грамів і всередині нього немає пустот.

Цей сорт гарно адаптується до різних умов вирощування, стійкий до захворювань і не тріскається.

Нагадаємо, ми писали про те, які овочі не можна садити біля редиски на городі. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно потрібно садити редиску на городі. 

Також ми повідомляли про те, що варто насипати в лунки під час посадки редиски на городі.

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