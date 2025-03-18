Які ранні сорти редиски є найкращими — що посадити на городі зараз, поради дачникам

Людина, яка тримає зібраний врожай редиски в руках. Фото: Pinterest

Сьогодні чи не на кожній українській дачі можна побачити редиску, яку можна виростити в короткі терміни, якщо знати про найкращі сорти. Досвідчені дачники розповіли, які різновиди цього популярного овоча можна посадити вже зараз на городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Найкращі ранні сорти редиски

Сорт "18 днів"

З моменту посадки цього сорту до збору врожаю редиски минає всього 18 днів, тому сорт вважається одним з найшвидших у списку ранніх. Плоди такого сорту насичено-червоні з білими кінчиками, завдовжки сім-вісім сантиметрів та схожі на маленькі циліндри, а їхня середня вага становить приблизно 30 грамів.

Ще цей сорт не потребує особливого догляду, стійкий до стрілок і підходить для вирощування як у теплицях, так і на відкритому городі.

Сорт "Сакса"

Коренеплоди цього сорту круглі, насичено- або світло-червоні з білими кінчиками. М’якоть всередині щільна, а на смак така редиска солодка з легкою гостротою. Також плоди цього сорту виростають однакової форми і за розміром.

Цей сорт стійко витримує перевезення, не піддається стрілкуванню і розтріскуванню, а також ідеально підходить для вирощування як у відкритому ґрунті, так і під плівкою.

Кілька сортів редиски на столі. Фото: Redro

Сорт "Жара"

Свою назву цей сорт отримав через те, що він вміє витримувати високу температуру, не втрачаючи своєї якості. Такий сорт має червоні коренеплоди і нагадує маленьку кулю, а вага одного плоду становить десь 25-30 грамів. На смак така редиска помірно гостра з переважаючою свіжістю.

Цей сорт дає гарний врожай навіть тоді, коли надворі змінюється температура повітря, стійкий до стрілкування і розтріскування.

Сорт "Французький сніданок"

Цей сорт дозріває десь за 20-25 днів з моменту посадки, а його коренеплоди зовні схожі на циліндри і мають насичено-червоний відтінок з білими кінчиками. Розмір одного плоду, в середньому, становить п’ять-сім сантиметрів завдовжки, а його вага — від 25 до 30 грамів.

Такий сорт гарно росте як у відкритому ґрунті, так і в теплицях, стійкий до стрілкування і змін температури, а також дає гарний врожай.

Людина, яка тримає врожай редиски. Фото: Kirsche

Сорт "Дієго F1"

Цей сорт дає великий врожай всього за 18-22 дні з моменту посіву на городі, а його коренеплоди круглі та темно-червоні. Вага одного коренеплоду становить 30-35 грамів, а на смак така редиска солодкувата з пікантною ноткою.

Цей сорт вважається одним з найкращих гібридних, а ще він гарно витримує дефіцит освітлення.

Сорт "Сора"

Цей сорт не потребує особливого догляду і дозріває десь за 22-25 днів з моменту посіву. Плоди такого сорту круглі, яскраво-червоні, дуже соковиті та не мають гіркоти, а середня вага одного такого коренеплоду становить 30-35 грамів.

Цей сорт витримує високі температури, гарно адаптується до різних ґрунтів і підходить для вирощування як у відкритому ґрунті, так і в теплицях.

Сорт "Черріет F1"

З моменту посіву до часу дозрівання минає лише 20-24 дні, а коренеплоди цього сорту рівні, круглі та насичено-червоні. Плоди зовні гладкі та мають один розмір, середня вага одного коренеплоду становить 25-30 грамів і всередині нього немає пустот.

Цей сорт гарно адаптується до різних умов вирощування, стійкий до захворювань і не тріскається.

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