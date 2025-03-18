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Какие сорта редиски можно посадить в марте — советы дачникам

18 марта 2025 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Какие ранние сорта редиски самые лучшие — что посадить на огороде сейчас, советы дачникам
Человек, который держит собранный урожай редиски в руках. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Сегодня едва ли не на каждой украинской даче можно увидеть редиску, которую можно вырастить в короткие сроки, если знать о лучших сортах. Опытные дачники рассказали, какие разновидности этого популярного овоща можно посадить уже сейчас на огороде.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Самые лучшие ранние сорта редиски

Сорт "18 дней"

С момента посадки этого сорта до сбора урожая редиски проходит всего 18 дней, поэтому сорт считается одним из самых быстрых в списке ранних. Плоды такого сорта насыщенно-красные с белыми кончиками, по длине семь-восемь сантиметров и похожи на маленькие цилиндры, а их средний вес составляет примерно 30 грамм.

Еще этот сорт не требует особого ухода, устойчив к стрелкам и подходит для выращивания как в теплицах, так и на открытом огороде.

Сорт "Сакса"

Корнеплоды этого сорта круглые, насыщенно- или светло-красные с белыми кончиками. Мякоть внутри плотная, а на вкус такая редиска сладкая с легкой остротой. Также плоды этого сорта вырастают одинаковой формы и по размеру.

Этот сорт стойко выдерживает перевозки, не поддается стрелкованию и растрескиванию, а также идеально подходит для выращивания как в открытом грунте, так и под пленкой.

Редиска
Несколько сортов редиски на столе. Фото: Redro

Сорт "Жара"

Свое название этот сорт получил из-за того, что он умеет выдерживать высокую температуру, не теряя своего качества. Такой сорт имеет красные корнеплоды и напоминает маленький шар, а вес одного плода составляет где-то 25-30 грамм. На вкус такая редиска умеренно острая с преобладающей свежестью.

Этот сорт дает хороший урожай даже тогда, когда на улице меняется температура воздуха, устойчив к стрелкованию и растрескиванию.

Сорт "Французский завтрак"

Этот сорт созревает где-то через 20-25 дней с момента посадки, а его корнеплоды внешне похожи на цилиндры и имеют насыщенно-красный оттенок с белыми кончиками. Размер одного плода, в среднем, составляет пять-семь сантиметров по длине, а его вес — от 25 до 30 грамм.

Такой сорт хорошо растет как в открытом грунте, так и в теплицах, устойчив к стрелкованию и изменениям температуры, а также дает хороший урожай.

Урожай редиски
Человек, который держит урожай редиски. Фото: Kirsche

Сорт "Диего F1"

Этот сорт дает большой урожай всего за 18-22 дня с момента посева на огороде, а его корнеплоды круглые и темно-красные. Вес одного корнеплода составляет 30-35 грамм, а на вкус такая редиска сладковатая с пикантной ноткой.

Этот сорт считается одним из лучших гибридных, а еще он хорошо выдерживает дефицит освещения.

Сорт "Сора"

Этот сорт не требует особого ухода и созревает где-то за 22-25 дней с момента посева. Плоды такого сорта круглые, ярко-красные, очень сочные и не имеют горечи, а средний вес одного такого корнеплода составляет 30-35 грамм.

Этот сорт выдерживает высокие температуры, хорошо адаптируется к различным почвам и подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в теплицах.

Сорт "Черриет F1"

С момента посева до времени созревания проходит всего 20-24 дня, а корнеплоды этого сорта ровные, круглые и насыщенно-красные. Плоды внешне гладкие и имеют один размер, средний вес одного корнеплода составляет 25-30 грамм и внутри него нет пустот.

Этот сорт хорошо адаптируется к различным условиям выращивания, устойчив к заболеваниям и не трескается.

Напомним, мы писали о том, какие овощи нельзя сажать возле редиски на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно нужно сажать редиску на огороде.

Также мы сообщали о том, что стоит насыпать в лунки во время посадки редиски на огороде.

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20:22 В Киеве произошло смертельное ДТП — полиция расследует дело

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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