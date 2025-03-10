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Як виростити соковиту редиску — що потрібно зробити на городі

10 березня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Як можна виростити найсмачнішу редиску на городі — корисні поради дачникам
Дачник, який показує врожай редиски на городі. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Щоб виростити найкращий врожай редиски, необхідно правильно підготуватися до посадки. Досвідчені дачники розповіли, що потрібно зробити перед посівом редиски на городі, щоб отримати великий врожай соковитого і смачного овоча.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Для гарного врожаю редиски важливо дотримуватися певних правил під час вирощування овоча. Йдеться про те, щоб обрати правильний ґрунт, підживити його відповідними добривами і поливати рослини. Але щоб не припуститися помилки і гарантовано отримати великий врожай редиски, дізнайтеся, як правильно це все робити.

Редиска
Врожай редиски на городі. Фото: Pixabay

Як правильно садити редиску на городі

Підготовка ґрунту на городі

Перш, ніж сіяти редиску на городі, потрібно правильно підготувати ґрунт на городі. Важливо обрати правильне місце, де ви посадите редиску, переконуючись у тому, що ґрунт на цій ділянці пухкий і не утрамбований. Справа в тому, що редиска любить саме такий ґрунт. 

Восени потрібно підживити ґрунт, де ви хочете посіяти цей популярний овоч, мінеральними добривами, до складу яких входить калій, азот і фосфор. Але якщо ви це не встигли зробити саме в цю пору року, за два тижні після появи перших сходів додайте сечовину, а ще за два тижні — розчин деревної золи в ґрунт.

Полив редиски на городі

Якщо ви не хочете, щоб редиска на городі виросла гіркою, обов’язково правильно її поливайте у процесі вирощування. Але робити це потрібно лише тоді, коли верхній шар ґрунту, де росте редиска, стане сухим. Це важливо враховувати для того, щоб не перелити рослини.

Нагадаємо, ми писали про те, що варто насипати в лунки при посадці редиски на городі. 

Раніше ми розповідали про те, які рослини варто посадити біля редиски на городі. 

Також ми повідомляли про те, коли краще сіяти редиску на городі для гарного врожаю.

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