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Как вырастить сочную редиску — что нужно сделать на огороде

10 марта 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Как можно вырастить самую вкусную редиску на огороде — полезные советы дачникам
Дачник, который показывает урожай редиса на огороде. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Чтобы вырастить самый лучший урожай редиски, необходимо правильно подготовиться к посадке. Опытные дачники рассказали, что нужно сделать перед посевом редиса на огороде, чтобы получить большой урожай сочного и вкусного овоща.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Для хорошего урожая редиса важно соблюдать определенные правила во время выращивания овоща. Речь идет о том, чтобы выбрать правильную почву, подкормить ее соответствующими удобрениями и поливать растения. Но чтобы не допустить ошибки и гарантированно получить большой урожай редиса, узнайте, как правильно это все делать.

Редиска
Урожай редиски на огороде. Фото: Pixabay

Как правильно сажать редиску на огороде

Подготовка почвы на огороде

Прежде, чем сеять редиску на огороде, нужно правильно подготовить почву на огороде. Важно выбрать правильное место, где вы посадите редис, убеждаясь в том, что почва на этом участке рыхлая и не утрамбованная. Дело в том, что редиска любит именно такую почву.

Осенью нужно подкормить почву, где вы хотите посеять этот популярный овощ, минеральными удобрениями, в состав которых входит калий, азот и фосфор. Но если вы это не успели сделать именно в это время года, через две недели после появления первых всходов добавьте мочевину, а еще через две недели — раствор древесной золы в почву.

Полив редиски на огороде

Если вы не хотите, чтобы редиска на огороде выросла горькой, обязательно правильно ее поливайте в процессе выращивания. Но делать это нужно лишь тогда, когда верхний слой почвы, где растет редиска, станет сухим. Это важно учитывать для того, чтобы не перелить растения.

Напомним, мы писали о том, что стоит насыпать в лунки при посадке редиса на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, какие растения стоит посадить возле редиса на огороде.

Также мы сообщали о том, когда лучше сеять редиску на огороде для хорошего урожая.

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