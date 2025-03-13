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У пакеті, воді чи морозилці — як правильно зберігати редиску

13 березня 2025 01:12
Христина Кучугурна - Редактор
Де зберігати редиску, щоб вона надовше залишалася свіжою — поради
Дачник, який тримає зібраний врожай редиски. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Кожен досвідчений дачник знає, що редиска прекрасно зберігається, якщо дотримуватися певних правил. Щоб зберегти цей популярний весняний овоч надовше свіжим, дізнайтеся, як його правильно зберігати і яких умов варто дотримуватися.

Про це розповідає Martha Stewart.

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Як зберігати редиску в поліетиленовому пакеті

Покладіть цілу редиску в поліетиленовий пакет, закрийте його і відправте до холодильника. Оскільки в редисці багато вологи, пакет утримає її, а низька температура в холодильнику сповільнить гормони дозрівання і, тим самим, продовжить термін зберігання овоча. У таких умовах редиска може зберігатися від одного до двох тижнів.

Хранение редиски
Зберігання редиски в пакеті в холодильнику. Фото: Decorexpro

Як зберігати редиску у воді

Також можете опустити редиску в ємність з водою, щоб зберегти її вологу і, тим самим, продовжити термін зберігання. Для цього приберіть зелень, покладіть редиску в ємність з холодною водою так, щоб вона повністю покрила овоч, і накрийте кришкою. Поставте ємність у холодильник і кожні два-три дні змінюйте воду. Так редиска буде зберігатися два тижні.

Як зберігати редиску в морозильнику

І хоча редиска після морозильника вже не буде такою свіжою, ви зможете смажити або пасерувати її на страви. Перш, ніж відправити овоч до морозильника, наріжте його скибками або кубиками, доведіть воду в каструлі до кипіння, покладіть туди редиску і варіть дві-три хвилини. 

Дістаньте редиску шумівкою і покладіть її до миски з крижаною водою, потім перекладіть на чистий рушник і залиште висихати. Після цього помістіть редиску в пластиковий або силіконовий пакет і відправте до морозильника.

Нагадаємо, ми писали про те, які сорти редиски варто посадити на городі для великого врожаю. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно садити редиску на городі для великого врожаю. 

Також ми повідомляли про те, що потрібно насипати в лунки при посадці редиски на городі.

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