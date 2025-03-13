Де зберігати редиску, щоб вона надовше залишалася свіжою — поради

Дачник, який тримає зібраний врожай редиски. Фото: Freepik

Кожен досвідчений дачник знає, що редиска прекрасно зберігається, якщо дотримуватися певних правил. Щоб зберегти цей популярний весняний овоч надовше свіжим, дізнайтеся, як його правильно зберігати і яких умов варто дотримуватися.

Про це розповідає Martha Stewart.

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Як зберігати редиску в поліетиленовому пакеті

Покладіть цілу редиску в поліетиленовий пакет, закрийте його і відправте до холодильника. Оскільки в редисці багато вологи, пакет утримає її, а низька температура в холодильнику сповільнить гормони дозрівання і, тим самим, продовжить термін зберігання овоча. У таких умовах редиска може зберігатися від одного до двох тижнів.

Зберігання редиски в пакеті в холодильнику. Фото: Decorexpro

Як зберігати редиску у воді

Також можете опустити редиску в ємність з водою, щоб зберегти її вологу і, тим самим, продовжити термін зберігання. Для цього приберіть зелень, покладіть редиску в ємність з холодною водою так, щоб вона повністю покрила овоч, і накрийте кришкою. Поставте ємність у холодильник і кожні два-три дні змінюйте воду. Так редиска буде зберігатися два тижні.

Як зберігати редиску в морозильнику

І хоча редиска після морозильника вже не буде такою свіжою, ви зможете смажити або пасерувати її на страви. Перш, ніж відправити овоч до морозильника, наріжте його скибками або кубиками, доведіть воду в каструлі до кипіння, покладіть туди редиску і варіть дві-три хвилини.

Дістаньте редиску шумівкою і покладіть її до миски з крижаною водою, потім перекладіть на чистий рушник і залиште висихати. Після цього помістіть редиску в пластиковий або силіконовий пакет і відправте до морозильника.

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