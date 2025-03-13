Где хранить редиску, чтобы она надольше оставалась свежей — советы

Дачник, который держит собранный урожай редиски. Фото: Freepik

Каждый опытный дачник знает, что редиска прекрасно хранится, если придерживаться определенных правил. Чтобы сохранить этот популярный весенний овощ надольше свежим, узнайте, как его правильно хранить и какие условия стоит соблюдать.

Об этом рассказывает Martha Stewart.

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Как хранить редиску в полиэтиленовом пакете

Положите целую редиску в полиэтиленовый пакет, закройте его и отправьте в холодильник. Поскольку в редиске много влаги, пакет удержит ее, а низкая температура в холодильнике замедлит гормоны созревания и, тем самым, продлит срок хранения овоща. В таких условиях редиска может храниться от одной до двух недель.

Хранение редиски в пакете в холодильнике. Фото: Decorexpro

Как хранить редиску в воде

Также можете опустить редиску в емкость с водой, чтобы сохранить ее влагу и, тем самым, продлить срок хранения. Для этого уберите зелень, положите редиску в емкость с холодной водой так, чтобы она полностью покрыла овощ, и накройте крышкой. Поставьте емкость в холодильник и каждые два-три дня меняйте воду. Так редиска будет храниться две недели.

Как хранить редиску в морозильнике

И хотя редиска после морозильника уже не будет такой свежей, вы сможете жарить или пассеровать ее на блюда. Прежде, чем отправить овощ в морозильник, нарежьте его ломтиками или кубиками, доведите воду в кастрюле до кипения, положите туда редиску и варите две-три минуты.

Достаньте редиску шумовкой и положите ее в миску с ледяной водой, затем переложите на чистое полотенце и оставьте высыхать. После этого поместите редиску в пластиковый или силиконовый пакет и отправьте в морозильник.

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