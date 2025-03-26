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Лучшие удобрения для помидоров — когда и как вносить

26 марта 2025 02:40
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Чем и когда удобрять помидоры для большого урожая — советы огородникам
Удобрение помидоров для хорошего урожая. Коллаж: Новини.LIVE
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Помидоры — один из самых любимых овощей многих украинцев, без которого трудно представить летний стол или огород. Сочные, ароматные и полезные, они прекрасно подходят для свежих салатов, консервации и приготовления соусов. Однако, чтобы получить богатый урожай томатов, важно не только правильно ухаживать за растениями, но и вовремя их удобрять. Подкормка помогает кустам расти сильными, обильно цвести и формировать крупные плоды.

Какие удобрения лучше всего подходят для помидоров и когда их вносить, чтобы обеспечить себя щедрым урожаем, узнавайте далее в нашей статье.

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Лучшие удобрения для помидоров — когда и как вносить для большого урожая

Огородники, которые придерживаются правильной схемы внесения удобрений, собирают томаты ведрами. Давайте рассмотрим эффективную систему подкормки помидоров на разных стадиях развития:

1. Первая подкормка — укрепляем рассаду

Первую подкормку проводят тогда, когда у рассады появляется 5-6 настоящих листочков. На этом этапе растениям нужен азот для активного роста. Оптимальный вариант — органическое удобрение на основе коровяка.

Рецепт:

  • вода — 10 л;
  • перепревший коровяк — 0,5 кг.

Раствор хорошо перемешивают и оставляют настаиваться 4-5 дней. Перед использованием его процеживают, а затем поливают грядки под корень.

 

Лучшие удобрения для помидоров — когда и как вносить для большого урожая
Полив молодой рассады. Фото: shutterstock.com

2. Вторая подкормка — для обильного цветения

Когда на томатах начинается фаза цветения, растения нуждаются в калии и фосфоре. Именно эти элементы способствуют образованию большого количества завязей. В этот период идеальным удобрением является раствор древесной золы.

Рецепт:

  • вода — 10 л;
  • зола — 1 кг.

Смесь хорошо перемешивают и настаивают 3-4 дня, после чего подливают под корень. Зола не только питает растения, но и помогает укрепить их иммунитет, защищая от болезней.

 

Чим і коли удобрювати помідори для великого врожаю
Цветение томатов на огороде. фото: istockphoto.com

3. Третья подкормка — для крупных и вкусных плодов

Когда помидоры начинают плодоносить, им необходим комплекс микроэлементов для правильного созревания. Особенно важными являются:

  • бор;
  • йод;
  • кальций.

Эти вещества способствуют насыщенному цвету, упругости и вкусу плодов. В этот период можно использовать эффективный раствор на основе молока, йода и борной кислоты.

Рецепт:

  • вода — 10 л;
  • свежее молоко — 1 л;
  • йод — 10 капель;
  • борная кислота — 1 ч. л.

Перед добавлением борную кислоту следует растворить в небольшом количестве теплой воды, а затем влить в общую смесь. Каждый куст поливают под корень — примерно 1 л раствора на растение.

 

Узнайте, чем и когда удобрять помидоры, чтобы собирать урожай ведрами
Полив помидоров на огороде. Фото: depositphotos.com

Дополнительные советы для хорошего урожая помидоров

При выращивании помидоров стоит также учитывать такие нюансы:

  • не превышайте дозировку, ведь избыток удобрений может привести к обратному эффекту;
  • подкармливайте только в вечернее время или рано утром, чтобы избежать ожогов на листьях;
  • чередуйте органические и минеральные удобрения, чтобы помидоры получали сбалансированную подкормку.

 

Ранее мы рассказывали, как вырастить помидоры, чтобы были сочными и сладкими.

Напомним, мы писали, что можно посадить возле помидоров на грядке.

Также предлагаем вам узнать, чем полить редиску, чтобы выросла крупная и сочная.

урожай овощи советы удобрения помидор огород

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