Без штампа в паспорте: как изменились правила прописки в Украине

Штампа в паспорте больше нет — как теперь подтвердить прописку
Регистрация места жительства — одна из важнейших административных услуг в Украине. Однако правила изменились, и граждане больше не получают штамп в паспорте о месте регистрации. Это асть глобальной цифровизации Украины, но сама система еще не всегда работает в совершенстве.
Когда-то понятие "прописка" было привычным, однако в современном законодательстве Украины оно официально отсутствует. Зато действует термин "регистрация места жительства", отмечает адвокат Екатерина Анищенко.
Теперь данные о месте жительства фиксируются исключительно в электронном реестре, а органы местного самоуправления осуществляют ведение и обмен этой информацией автоматически. Главные нововведения:
- отсутствие штампа в паспорте;
- создание единого электронного реестра;
- возможность подтверждения места регистрации через цифровые документы.
Как теперь подтвердить место регистрации
Ранее штамп в паспорте служил основным подтверждением регистрации, но теперь его заменили цифровые записи. Информацию можно получить через:
- выписку из реестра территориальной общины;
- данные в электронном паспорте (ID-карта, "Дія");
- паспорт в форме книжечки с предварительно внесенными сведениями.
Для учреждений, которые еще не перешли на электронный оборот, миграционная служба выдает бумажную выписку о регистрации места жительства. Выписки, полученные в электронной и бумажной формах, имеют одинаковую юридическую силу.
Для лиц, чье место жительства было зарегистрировано до вступления в силу закона №1871-IX, существуют альтернативные варианты подтверждения. Можно использовать сведения о месте жительства, содержащиеся в:
- паспорте гражданина Украины в форме книжечки;
- электронном паспорте гражданина Украины или электронном паспорте гражданина Украины для выезда за границу;
- выписке из реестра территориальной общины.
Анищенко напоминает, что основное требование для регистрации — наличие права на проживание в соответствующем помещении. Именно поэтому многие украинцы не могут зарегистрироваться там, где они фактически проживают, а только там, где могут документально подтвердить право на проживание.
Что говорит закон
Законом определяется возможность получения услуг в электронной форме, а также устанавливается четкий перечень документов, необходимых для декларирования или регистрации места жительства. В то же время запрещено требовать дополнительные документы, не предусмотренные законодательством.
Закреплено также право собственника жилья отменять задекларированное или зарегистрированное место жительства третьих лиц в своем доме без решения суда. Однако использование этой нормы может иметь негативные социальные последствия — владелец частного жилья, действуя в личных интересах, может лишить бывших членов семьи или других жителей их жилищных прав.
Граждане Украины, а также иностранцы или лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают в Украине, должны в течение 30 дней после прибытия задекларировать или зарегистрировать свое место жительства.
Ранее мы рассказывали о размерах штрафов, которые грозят, если не зарегистрироваться в установленный законодательством срок. Иностранцы должны быть особенно внимательны, поскольку для них предусмотрены значительно более высокие штрафные санкции за нарушение требований регистрации.
Отметим, жизнь с нежелательным лицом под одной крышей может стать источником постоянных конфликтов и финансовых проблем. Благодаря изменениям в законодательстве, процесс лишения прописки такого сожителя упростился. Однако, если выписанное лицо отказывается покинуть жилье, придется обращаться в суд для его выселения.
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