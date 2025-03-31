Без штампа в паспорте: как изменились правила прописки в Украине

ЦНАП. Фото: congress.gov.ua

Регистрация места жительства — одна из важнейших административных услуг в Украине. Однако правила изменились, и граждане больше не получают штамп в паспорте о месте регистрации. Это асть глобальной цифровизации Украины, но сама система еще не всегда работает в совершенстве.

Когда-то понятие "прописка" было привычным, однако в современном законодательстве Украины оно официально отсутствует. Зато действует термин "регистрация места жительства", отмечает адвокат Екатерина Анищенко.

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Теперь данные о месте жительства фиксируются исключительно в электронном реестре, а органы местного самоуправления осуществляют ведение и обмен этой информацией автоматически. Главные нововведения:

отсутствие штампа в паспорте;

создание единого электронного реестра;

возможность подтверждения места регистрации через цифровые документы.

Как теперь подтвердить место регистрации

Ранее штамп в паспорте служил основным подтверждением регистрации, но теперь его заменили цифровые записи. Информацию можно получить через:

выписку из реестра территориальной общины;

данные в электронном паспорте (ID-карта, "Дія");

паспорт в форме книжечки с предварительно внесенными сведениями.

Для учреждений, которые еще не перешли на электронный оборот, миграционная служба выдает бумажную выписку о регистрации места жительства. Выписки, полученные в электронной и бумажной формах, имеют одинаковую юридическую силу.

Для лиц, чье место жительства было зарегистрировано до вступления в силу закона №1871-IX, существуют альтернативные варианты подтверждения. Можно использовать сведения о месте жительства, содержащиеся в:

паспорте гражданина Украины в форме книжечки;

электронном паспорте гражданина Украины или электронном паспорте гражданина Украины для выезда за границу;

выписке из реестра территориальной общины.

Анищенко напоминает, что основное требование для регистрации — наличие права на проживание в соответствующем помещении. Именно поэтому многие украинцы не могут зарегистрироваться там, где они фактически проживают, а только там, где могут документально подтвердить право на проживание.

Что говорит закон

Законом определяется возможность получения услуг в электронной форме, а также устанавливается четкий перечень документов, необходимых для декларирования или регистрации места жительства. В то же время запрещено требовать дополнительные документы, не предусмотренные законодательством.

Закреплено также право собственника жилья отменять задекларированное или зарегистрированное место жительства третьих лиц в своем доме без решения суда. Однако использование этой нормы может иметь негативные социальные последствия — владелец частного жилья, действуя в личных интересах, может лишить бывших членов семьи или других жителей их жилищных прав.

Граждане Украины, а также иностранцы или лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают в Украине, должны в течение 30 дней после прибытия задекларировать или зарегистрировать свое место жительства.

Ранее мы рассказывали о размерах штрафов, которые грозят, если не зарегистрироваться в установленный законодательством срок. Иностранцы должны быть особенно внимательны, поскольку для них предусмотрены значительно более высокие штрафные санкции за нарушение требований регистрации.

Отметим, жизнь с нежелательным лицом под одной крышей может стать источником постоянных конфликтов и финансовых проблем. Благодаря изменениям в законодательстве, процесс лишения прописки такого сожителя упростился. Однако, если выписанное лицо отказывается покинуть жилье, придется обращаться в суд для его выселения.