Чи можна виписати небажаного співмешканця в Україні в 2025 році

Люди вивчають документи. Фото: Freepik

Життя під одним дахом з людиною, яку ви не хочете бачити, може перетворитися на справжній кошмар. Конфлікти, побутові сварки та навіть фінансові труднощі — усе це реальність для тих, хто змушений ділити житло з небажаним співмешканцем. Позбавити прописки такого сусіда стало простіше завдяки законодавчим змінам. Але якщо виписаний мешканець відмовляється виїжджати, доведеться ініціювати судове виселення.

Як наголошує адвокатка Яна Левошко, зняття з реєстрації місця проживання не означає автоматичного виселення людини. Якщо особа виписана з квартири чи будинку, вона втрачає право користування житлом, але це не заважає їй там залишатися. Якщо вона продовжує проживати без дозволу власника, доведеться звертатися до суду для примусового виселення.

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Зняти з реєстрації можна, якщо:

людина не проживає у квартирі понад рік;

вона ніколи фактично там не мешкала;

власник житла подав заяву на виписку.

Якщо ж співмешканець не йде добровільно, доведеться подавати позов про примусове виселення.

Чому важливо контролювати прописку

Наявність зареєстрованих осіб у квартирі впливає на кілька аспектів:

субсидії. Доходи всіх прописаних враховуються при оформленні субсидій;

комунальні послуги. Деякі тарифи (наприклад, вивіз сміття) залежать від кількості зареєстрованих осіб.

Як виписати небажаного співмешканця без суду

Раніше виписати людину без її згоди можна було лише через суд. Але тепер власник житла має право самостійно подати заявку до ЦНАПу і зняти особу з реєстрації. Для цього йому потрібно подати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документи, що підтверджують право власності на житло.

Якщо квартира має кількох співвласників, потрібна їхня згода на виписку. Але виписати іншого співвласника без суду неможливо.

Підкреслимо, що виписати можна лише повнолітню особу. Якщо мова йде про неповнолітніх, з реєстрації можна зняти лише разом із одним із батьків.

Коли все ж таки доведеться йти до суду

Якщо людина вважає, що її виписали без вагомих підстав, вона має право оскаржити рішення у суді. Також є випадки, коли виписати без суду неможливо:

співмешканець — співвласник квартири;

є рішення військової адміністрації про заборону зняття з реєстрації (наприклад, у зонах бойових дій).

Як повідомлялось, реєстрація місця проживання в Україні є критично важливою, оскільки вона забезпечує доступ до медичних послуг, працевлаштування та соціальних виплат. Навіть за відсутності власного житла, важливо знати свої права та використовувати доступні можливості для реєстрації.

Також зазначимо, продаж житла, де зареєстровані діти, можливий, але вимагає особливої уваги до закону. Оскільки права дітей захищені, необхідно отримати відповідні дозволи та дотримуватися певних процедур. Без цього угода не буде дійсною.