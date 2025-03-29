Можно ли выписать нежелательного сожителя в Украине в 2025 году

Люди изучают документы. Фото: Freepik

Жизнь под одной крышей с человеком, которого вы не хотите видеть, может превратиться в настоящий кошмар. Конфликты, бытовые ссоры и даже финансовые трудности — все это реальность для тех, кто вынужден делить жилье с нежелательным сожителем. Лишить прописки такого соседа стало проще благодаря законодательным изменениям. Но если выписанный жилец отказывается выезжать, придется инициировать судебное выселение.

Как отмечает адвокат Яна Левошко, снятие с регистрации места жительства не означает автоматического выселения человека. Если человека выписали из квартиры или дома, он теряет право пользования жильем, но это не мешает ему там оставаться. Если он продолжает проживать без разрешения владельца, придется обращаться в суд для принудительного выселения.

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Снять с регистрации можно, если:

человек не проживает в квартире более года;

он никогда фактически там не проживал;

владелец жилья подал заявление на выписку.

Если же сожитель не уходит добровольно, придется подавать иск о принудительном выселении.

Почему важно контролировать прописку

Наличие зарегистрированных лиц в квартире влияет на несколько аспектов:

субсидии. Доходы всех прописанных учитываются при оформлении субсидий;

коммунальные услуги. Некоторые тарифы (например, вывоз мусора) зависят от количества зарегистрированных лиц.

Как выписать нежелательного сожителя без суда

Ранее выписать человека без его согласия можно было только через суд. Но теперь владелец жилья имеет право самостоятельно подать заявку в ЦНАП и снять его с регистрации. Для этого ему нужно подать:

паспорт;

идентификационный код;

документы, подтверждающие право собственности на жилье.

Если квартира имеет нескольких совладельцев, нужно их согласие на выписку. Но выписать другого совладельца без суда невозможно.

Подчеркнем, что выписать можно только совершеннолетних. Если речь идет о несовершеннолетних, с регистрации можно снять только вместе с одним из родителей.

Когда все же придется идти в суд

Если человек считает, что его выписали без веских оснований, он имеет право обжаловать решение в суде. Также есть случаи, когда выписать без суда невозможно:

сожитель — совладелец квартиры;

есть решение военной администрации о запрете снятия с регистрации (например, в зонах боевых действий).

Как сообщалось, регистрация места жительства в Украине является критически важной, поскольку она обеспечивает доступ к медицинским услугам, трудоустройству и социальным выплатам. Даже при отсутствии собственного жилья, важно знать свои права и использовать доступные возможности для регистрации.

Также отметим, продажа жилья, где зарегистрированы дети, возможна, но требует особого внимания к закону. Поскольку права детей защищены, необходимо получить соответствующие разрешения и соблюдать определенные процедуры. Без этого сделка не будет действительной.