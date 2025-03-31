Без штампа у паспорті: як змінилися правила прописки в Україні

ЦНАП. Фото: congress.gov.ua

Реєстрація місця проживання — одна з найважливіших адміністративних послуг в Україні. Проте правила змінилися, і громадяни більше не отримують штамп у паспорті про місце реєстрації. Така відмова — частина глобальної цифровізації України, але сама система ще не завжди працює досконало.

Колись поняття "прописка" було звичним, проте в сучасному законодавстві України воно офіційно відсутнє. Натомість діє термін "реєстрація місця проживання", зазначає адвокат Катерина Аніщенко.

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Відтепер дані про місце проживання фіксуються виключно в електронному реєстрі, а органи місцевого самоврядування здійснюють ведення та обмін цією інформацією автоматично.

Головні нововведення:

відсутність штампа у паспорті;

створення єдиного електронного реєстру;

можливість підтвердження місця реєстрації через цифрові документи.

Як тепер підтвердити місце реєстрації

Раніше штамп у паспорті слугував основним підтвердженням реєстрації, але тепер його замінили цифрові записи. Інформацію можна отримати через:

витяг з реєстру територіальної громади;

дані в електронному паспорті (ID-картка, "Дія");

паспорт у формі книжечки з попередньо внесеними відомостями.

Для установ, які ще не перейшли на електронний обіг, міграційна служба видає паперову виписку про реєстрацію місця проживання. Витяги, отримані в електронній та паперовій формах, мають однакову юридичну силу.

Для осіб, чиє місце проживання було зареєстроване до набрання чинності законом №1871-IX, існують альтернативні варіанти підтвердження. Можна використовувати відомості про місце проживання, що містяться у:

паспорті громадянина України у формі книжечки;

електронному паспорті громадянина України або електронному паспорті громадянина України для виїзду за кордон;

витягу з реєстру територіальної громади.

Аніщенко нагадує, що основна вимога для реєстрації — наявність права на проживання у відповідному приміщенні. Саме через це багато українців не можуть зареєструватися там, де вони фактично мешкають, а лише там, де можуть документально підтвердити право на проживання.

Що каже закон

Законом визначається можливість отримання послуг в електронній формі, а також встановлюється чіткий перелік документів, необхідних для декларування чи реєстрації місця проживання. Водночас заборонено вимагати додаткові документи, не передбачені законодавством.

Закріплено також право власника житла скасовувати задеклароване чи зареєстроване місце проживання третіх осіб у своєму помешканні без рішення суду. Проте використання цієї норми може мати негативні соціальні наслідки — власник приватного житла, діючи в особистих інтересах, може позбавити колишніх членів родини або інших мешканців їхніх житлових прав.

Громадяни України, а також іноземці чи особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, повинні протягом 30 днів після прибуття задекларувати або зареєструвати своє місце проживання.

Раніше ми розповідали про розміри штрафів, які загрожують, якщо не зареєструватися у встановлений законодавством строк. Іноземці повинні бути особливо уважні, оскільки для них передбачені значно вищі штрафні санкції за порушення вимог реєстрації.

Зазначимо, життя з небажаною особою під одним дахом може стати джерелом постійних конфліктів та фінансових проблем. Завдяки змінам у законодавстві, процес позбавлення прописки такого співмешканця спростився. Однак, якщо виписана особа відмовляється покинути житло, доведеться звертатися до суду для її виселення.