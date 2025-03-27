Скільки коштує прописка в Україні у 2025 — неочікувані нюанси

ЦНАП. Фото: solonkivska-gromada.gov.ua

Прописка в Україні — це не просто формальність, а важлива адміністративна процедура, яка дає громадянам право на соціальні гарантії, медичне обслуговування та навіть можливість голосувати на виборах. У 2025 році процедура реєстрації місця проживання залишається відносно доступною, але є нюанси, які можуть вплинути на загальні витрати.

Згідно з чинним законодавством, прописка передбачає оплату адміністративного збору:

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якщо подати документи протягом 30 днів після виписки з попереднього місця реєстрації — 45,42 грн;

якщо цей термін минув — 75,70 грн.

Термін розгляду заяви залежить від способу подачі:

через реєстратора — до 1 робочого дня;

автоматично через портал "Дія" — 10-15 хвилин.

Варто зазначити, що через війну в Україні можливі затримки у розгляді заяв.

Додаткові витрати: за що ще доведеться платити

Хоча сам процес прописки коштує недорого, можуть виникати додаткові витрати, наголошують в КН "РІЕЛ".

Нотаріальні послуги

Якщо власник житла не може особисто підтвердити вашу реєстрацію, доведеться оформлювати нотаріальну довіреність. Вартість такої послуги у 2025 році складає від 500 до 1 500 грн.

Послуги посередників

Якщо ви не хочете самостійно займатися документами, можна звернутися до посередників. Вони беруть від 1 000 до 5 000 грн за допомогу у реєстрації.

Оренда житла для прописки

Деякі власники квартир пропонують тимчасову реєстрацію за окрему плату. Ціни можуть варіюватися від 2 000 до 10 000 грн залежно від регіону.

Як прописатися: покрокова інструкція

Для реєстрації місця проживання потрібно зібрати наступні документи:

паспорт громадянина України;

документ, що підтверджує право на житло (договір оренди, свідоцтво про власність тощо);

заява про реєстрацію;

квитанція про сплату адміністративного збору;

військово-обліковий документ (для військовозобов'язаних).

Потім потрібно подати заявку. Це можна зробити;

через ЦНАП або виконавчий орган місцевої влади;

онлайн через портал "Дія";

через нотаріуса (у разі реєстрації без присутності власника).

Після цього треба чекати на підтвердження. Якщо документи подано правильно, реєстрація відбувається автоматично. У разі помилок можливі відмови.

Які труднощі можуть виникнути

Відмова у прописці. Якщо ви подаєте документи без дозволу власника або не маєте достатніх підстав для реєстрації.

Довгі черги у ЦНАПах через наплив громадян.

Помилки у документах, які можуть призвести до додаткових витрат.

Зазначимо, воєнний стан в Україні суттєво змінив правила реєстрації місця проживання, особливо для військовозобов'язаних. Тепер зміна прописки для них можлива лише за згодою територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Це ускладнює процедуру для цієї категорії громадян.

Також ми повідомляли, що перейменування українських міст, селищ та вулиць викликає у громадян багато питань, особливо щодо необхідності зміни реєстрації місця проживання та документів на нерухомість. Це пов'язано з тим, що зміна назв населених пунктів та вулиць може вплинути на юридичні документи, такі як свідоцтва про право власності, договори купівлі-продажу та інші.