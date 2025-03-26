Чи можна отримати прописку без військкомату в Україні у 2025 році

Чоловіки в ЦНАП. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Повномасштабна війна та запровадження в Україні воєнного стану кардинально змінили чимало аспектів повсякденного життя, зокрема й процедуру реєстрації місця проживання. Для певних категорій громадян, особливо військовозобов’язаних та резервістів, прописка стала складнішим процесом. Вони більше не можуть змінювати місце проживання без погодження з керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Як зазначає адвокат Антон Марініч у коментарі "РБК-Україна", заборона на зміну реєстрації військовозобов’язаними без дозволу ТЦК та СП є чинною протягом усього воєнного стану. Винятки існують, але загалом ігнорування цих правил може призвести до адміністративної відповідальності.

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"Якщо ви плануєте змінити місце проживання на інший населений пункт або навіть в межах одного міста, вам необхідно попередньо звернутися до ТЦК та СП та отримати дозвіл від керівника для зняття з військового обліку", — пояснює захисник.

Однак існують і винятки з цих правил.

"Допускається оформлення зміни місця проживання онлайн. Для цього потрібно подати Декларацію місця проживання або пройти онлайн-реєстрацію (що раніше називалося пропискою). Але в такому випадку виникає обов’язок стати на облік в ТЦК та СП за задекларованою адресою", — додає він.

Щоб отримати дозвіл на зміну прописки від ТЦК та СП, потрібно підготувати пакет документів, до якого входять:

паспорт громадянина України;

військовий квиток або інший військово-обліковий документ;

ідентифікаційний код;

документ, що підтверджує нове місце проживання (наприклад, договір оренди, довідка з місця роботи);

у разі наявності — документи, що обґрунтовують необхідність зміни місця проживання (наприклад, довідка про працевлаштування).

Наступним кроком є написання рапорту на ім’я керівника ТЦК та СП з проханням дозволити зміну місця проживання. Після подачі документів керівник ТЦК та СП розглядає запит упродовж 7 днів. Якщо рішення позитивне, заявник отримує дозвіл на зміну місця реєстрації.

Далі необхідно:

знятися з військового обліку за попередньою адресою;

звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) для реєстрації за новим місцем проживання;

протягом 7 днів після прибуття стати на військовий облік у ТЦК та СП за новим місцем проживання.

Чи можна отримати прописку без відвідування ТЦК та СП

У деяких випадках можна змінити місце реєстрації без погодження з військкоматом. Дозвіл не потрібен, якщо:

ви виключені з військового обліку та маєте відповідну відмітку у військовому квитку;

маєте відстрочку від мобілізації та відповідне посвідчення;

ви резервіст, якого зняли з обліку для постановки на облік в іншому ТЦК та СП (у такому разі у вас є 7 днів для цього).

У разі порушення правил військового обліку громадян можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення військового обліку тягне за собою штраф від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зазначимо, реєстрація місця проживання в Україні є обов'язковою для громадян, оскільки без неї неможливе отримання доступу до банківських послуг, соціального захисту та офіційного працевлаштування. У 2025 році оформлення реєстрації стало зручнішим завдяки онлайн-сервісам, проте наявність необхідних документів залишається ключовою умовою для успішного завершення процесу.

Також ми розповідали про способи отримання прописки, якщо немає власного житла. Існує кілька способів зареєструватися, а процедура реєстрації проста і не потребує багато часу.