Можно ли получить прописку без военкомата в Украине в 2025 году

Прописка во время войны — что делать военнообязанным
Полномасштабная война и введение в Украине военного положения кардинально изменили многие аспекты повседневной жизни, в том числе и процедуру регистрации места жительства. Для определенных категорий граждан, особенно военнообязанных и резервистов, прописка стала более сложным процессом. Они больше не могут менять место жительства без согласования с руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Как отмечает адвокат Антон Маринич в комментарии "РБК-Украина", запрет на изменение регистрации военнообязанными без разрешения ТЦК и СП действует в течение всего военного положения. Исключения существуют, но в целом игнорирование этих правил может привести к административной ответственности.
"Если вы планируете сменить место жительства на другой населенный пункт или даже в пределах одного города, вам необходимо предварительно обратиться в ТЦК и СП и получить разрешение от руководителя для снятия с воинского учета", — объясняет защитник.
Однако существуют и исключения из этих правил.
"Допускается оформление смены места жительства онлайн. Для этого нужно подать Декларацию места жительства или пройти онлайн-регистрацию (что раньше называлось пропиской). Но в таком случае возникает обязанность стать на учет в ТЦК и СП по задекларированному адресу", — добавляет он.
Чтобы получить разрешение на смену прописки от ТЦК и СП, нужно подготовить пакет документов, в который входят:
- паспорт гражданина Украины;
- военный билет или другой военно-учетный документ;
- идентификационный код;
- документ, подтверждающий новое место жительства (например, договор аренды, справка с места работы);
- при наличии — документы, обосновывающие необходимость смены места жительства (например, справка о трудоустройстве).
Следующим шагом является написание рапорта на имя руководителя ТЦК и СП с просьбой разрешить смену места жительства. После подачи документов руководитель ТЦК и СП рассматривает запрос в течение 7 дней. Если решение положительное, заявитель получает разрешение на смену места регистрации.
Далее необходимо:
- сняться с воинского учета по предыдущему адресу;
- обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) для регистрации по новому месту жительства;
- в течение 7 дней после прибытия стать на воинский учет в ТЦК и СП по новому месту жительства.
Можно ли получить прописку без посещения ТЦК и СП
В некоторых случаях можно изменить место регистрации без согласования с военкоматом. Разрешение не требуется, если:
- вы исключены с воинского учета и имеете соответствующую отметку в военном билете;
- имеете отсрочку от мобилизации и соответствующее удостоверение;
- вы резервист, которого сняли с учета для постановки на учет в другом ТЦК и СП (в таком случае у вас есть 7 дней для этого).
В случае нарушения правил воинского учета граждан могут привлечь к административной ответственности. В соответствии со статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушение воинского учета влечет за собой штраф от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Отметим, регистрация места жительства в Украине является обязательной для граждан, поскольку без нее невозможно получение доступа к банковским услугам, социальной защиты и официального трудоустройства. В 2025 году оформление регистрации стало более удобным благодаря онлайн-сервисам, однако наличие необходимых документов остается ключевым условием для успешного завершения процесса.
Также мы рассказывали о способах получения прописки, если нет собственного жилья. Существует несколько способов зарегистрироваться, а процедура регистрации проста и не требует много времени.
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