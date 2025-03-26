Можно ли получить прописку без военкомата в Украине в 2025 году

Мужчины в ЦПАУ. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Полномасштабная война и введение в Украине военного положения кардинально изменили многие аспекты повседневной жизни, в том числе и процедуру регистрации места жительства. Для определенных категорий граждан, особенно военнообязанных и резервистов, прописка стала более сложным процессом. Они больше не могут менять место жительства без согласования с руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Как отмечает адвокат Антон Маринич в комментарии "РБК-Украина", запрет на изменение регистрации военнообязанными без разрешения ТЦК и СП действует в течение всего военного положения. Исключения существуют, но в целом игнорирование этих правил может привести к административной ответственности.

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"Если вы планируете сменить место жительства на другой населенный пункт или даже в пределах одного города, вам необходимо предварительно обратиться в ТЦК и СП и получить разрешение от руководителя для снятия с воинского учета", — объясняет защитник.

Однако существуют и исключения из этих правил.

"Допускается оформление смены места жительства онлайн. Для этого нужно подать Декларацию места жительства или пройти онлайн-регистрацию (что раньше называлось пропиской). Но в таком случае возникает обязанность стать на учет в ТЦК и СП по задекларированному адресу", — добавляет он.

Чтобы получить разрешение на смену прописки от ТЦК и СП, нужно подготовить пакет документов, в который входят:

паспорт гражданина Украины;

военный билет или другой военно-учетный документ;

идентификационный код;

документ, подтверждающий новое место жительства (например, договор аренды, справка с места работы);

при наличии — документы, обосновывающие необходимость смены места жительства (например, справка о трудоустройстве).

Следующим шагом является написание рапорта на имя руководителя ТЦК и СП с просьбой разрешить смену места жительства. После подачи документов руководитель ТЦК и СП рассматривает запрос в течение 7 дней. Если решение положительное, заявитель получает разрешение на смену места регистрации.

Далее необходимо:

сняться с воинского учета по предыдущему адресу;

обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) для регистрации по новому месту жительства;

в течение 7 дней после прибытия стать на воинский учет в ТЦК и СП по новому месту жительства.

Можно ли получить прописку без посещения ТЦК и СП

В некоторых случаях можно изменить место регистрации без согласования с военкоматом. Разрешение не требуется, если:

вы исключены с воинского учета и имеете соответствующую отметку в военном билете;

имеете отсрочку от мобилизации и соответствующее удостоверение;

вы резервист, которого сняли с учета для постановки на учет в другом ТЦК и СП (в таком случае у вас есть 7 дней для этого).

В случае нарушения правил воинского учета граждан могут привлечь к административной ответственности. В соответствии со статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушение воинского учета влечет за собой штраф от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Отметим, регистрация места жительства в Украине является обязательной для граждан, поскольку без нее невозможно получение доступа к банковским услугам, социальной защиты и официального трудоустройства. В 2025 году оформление регистрации стало более удобным благодаря онлайн-сервисам, однако наличие необходимых документов остается ключевым условием для успешного завершения процесса.

Также мы рассказывали о способах получения прописки, если нет собственного жилья. Существует несколько способов зарегистрироваться, а процедура регистрации проста и не требует много времени.