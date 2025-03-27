Сколько стоит прописка в Украине в 2025 — неожиданные нюансы

ЦНАП. Фото: solonkivska-gromada.gov.ua

Прописка в Украине — это не просто формальность, а важная административная процедура, которая дает гражданам право на социальные гарантии, медицинское обслуживание и даже возможность голосовать на выборах. В 2025 году процедура регистрации места жительства остается относительно доступной, но есть нюансы, которые могут повлиять на общие расходы.

Согласно действующему законодательству, прописка предусматривает оплату административного сбора:

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если подать документы в течение 30 дней после выписки с предыдущего места регистрации — 45,42 грн;

если этот срок истек — 75,70 грн.

Срок рассмотрения заявления зависит от способа подачи:

через регистратора — до 1 рабочего дня;

автоматически через портал "Дія" — 10-15 минут.

Стоит отметить, что из-за войны в Украине возможны задержки в рассмотрении заявлений.

Дополнительные расходы: за что еще придется платить

Хотя сам процесс прописки стоит недорого, могут возникать дополнительные расходы, отмечают в КН "РИЕЛ".

Нотариальные услуги

Если владелец жилья не может лично подтвердить вашу регистрацию, придется оформлять нотариальную доверенность. Стоимость такой услуги в 2025 году составляет от 500 до 1 500 грн.

Услуги посредников

Если вы не хотите самостоятельно заниматься документами, можно обратиться к посредникам. Они берут от 1 000 до 5 000 грн за помощь в регистрации.

Аренда жилья для прописки

Некоторые владельцы квартир предлагают временную регистрацию за отдельную плату. Цены могут варьироваться от 2 000 до 10 000 грн в зависимости от региона.

Как прописаться: пошаговая инструкция

Для регистрации места жительства нужно собрать следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

документ, подтверждающий право на жилье (договор аренды, свидетельство о собственности и т.д.);

заявление о регистрации;

квитанция об уплате административного сбора;

военно-учетный документ (для военнообязанных).

Затем нужно подать заявку. Это можно сделать;

через ЦНАП или исполнительный орган местной власти;

онлайн через портал "Дія";

через нотариуса (в случае регистрации без присутствия владельца).

После этого надо ждать подтверждения. Если документы поданы правильно, регистрация происходит автоматически. В случае ошибок возможны отказы.

Какие трудности могут возникнуть

Отказ в прописке. Если вы подаете документы без разрешения владельца или не имеете достаточных оснований для регистрации.

Длинные очереди в ЦПАУ из-за наплыва граждан.

Ошибки в документах, которые могут привести к дополнительным расходам.

Отметим, военное положение в Украине существенно изменило правила регистрации места жительства, особенно для военнообязанных. Теперь изменение прописки для них возможно только с согласия территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Это усложняет процедуру для этой категории граждан.

Также мы сообщали, что переименование украинских городов, поселков и улиц вызывает у граждан много вопросов, особенно относительно необходимости изменения регистрации места жительства и документов на недвижимость. Это связано с тем, что изменение названий населенных пунктов и улиц может повлиять на юридические документы, такие как свидетельства о праве собственности, договоры купли-продажи и другие.