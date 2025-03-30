Без прописки — скільки та кому нарахують штрафів у квітні 2025 року

ЦНАП. Фото: vitaliy_klitschko/Telegram

Прописка — це не просто формальність, а законодавча вимога. В Україні кожен громадянин зобов’язаний зареєструвати своє місце проживання протягом 30 днів після переїзду. Законодавство передбачає штрафні санкції для тих, хто вчасно не оформив місце проживання. А для іноземців суми штрафів значно вищі, тому їм слід бути уважнішими до реєстраційних вимог.

Відповідно до статті 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якщо особа вперше порушила вимогу щодо реєстрації місця проживання, вона отримає лише попередження. Якщо ж ситуація повториться протягом року, тоді накладається штраф у розмірі від 17 до 51 грн.

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В Україні штраф за відсутність прописки можуть отримати:

громадяни, які не зареєстрували місце проживання після переїзду;

особи, які офіційно виписалися з попереднього місця проживання, але не стали на облік за новою адресою;

батьки, які не зареєстрували новонароджену дитину упродовж трьох місяців.

Особливо слід бути уважними тим, хто планує офіційне працевлаштування чи звернення до державних органів — відсутність прописки може створити додаткові труднощі.

Як зазначив юрист Ігор Тетеря, українське законодавство передбачає відповідальність за проживання без реєстрації, але санкції м'які.

"Найгірше, що може загрожувати особі, яка проживає без реєстрації, це штраф у розмірі 51 гривні", — пояснив "РБК-Україна" правознавець.

Чи дійсно штрафують на практиці

Хоча закон передбачає покарання, судова практика свідчить, що більшість таких справ закінчуються лише попередженням.

"Якщо проаналізувати Єдиний державний реєстр судових рішень, можна знайти понад 9 тисяч справ за статтею 197 КУпАП. Проте більшість з них завершуються попередженням, а не реальним штрафом", — додає Ігор Тетеря.

Це пояснюється тим, що відсутність реєстрації не створює значних проблем для держави, а сама процедура доведення факту проживання без прописки є складною та малоперспективною для органів влади.

Що загрожує іноземцям без прописки

Для іноземних громадян передбачені жорсткіші санкції. Якщо вони надають недійсні документи або порушують правила реєстрації, то штраф становить від 510 до 850 грн. Це стосується не тільки громадян інших країн, а й осіб без громадянства, які тимчасово чи постійно перебувають в Україні.

Хто має право накладати штрафи

Рішення щодо порушень статті 197 КУпАП ухвалюють виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад. Однак на практиці багато справ передаються до судів, особливо якщо йдеться про неповнолітніх.

"Чимало справ закриваються через відсутність складу адміністративного правопорушення. А штрафи за частиною 2 статті 197 КУпАП, коли порушника вже вдруге притягають до відповідальності, практично відсутні в судовій практиці", — зазначає Тетеря.

Як повідомлялось, у 2025 році процес реєстрації місця проживання став зручнішим завдяки онлайн-сервісам, але наявність повного пакета документів залишається обов'язковою. Важливо пам'ятати, що, попри цифровізацію, особиста присутність може знадобитися в деяких випадках.

Також зазначимо, що придбання квартири — важлива подія, але реєстрація місця проживання в ній не є обов'язковою за законодавством України. Проте, в певних ситуаціях наявність прописки може стати перевагою або навіть необхідністю.