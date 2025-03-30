Без прописки — сколько и кому начислят штрафов в апреле 2025 года

ЦНАП. Фото: vitaliy_klitschko/Telegram

Прописка — это не просто формальность, а законодательное требование. В Украине каждый гражданин обязан зарегистрировать свое место жительства в течение 30 дней после переезда. Законодательство предусматривает штрафные санкции для тех, кто вовремя не оформил место жительства. А для иностранцев суммы штрафов значительно выше, поэтому им следует быть внимательнее к регистрационным требованиям.

В соответствии со статьей 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях, если лицо впервые нарушило требование о регистрации места жительства, оно получит лишь предупреждение. Если же ситуация повторится в течение года, тогда накладывается штраф в размере от 17 до 51 грн.

Читайте также:

Кого будут штрафовать в апреле 2025 года

В Украине штраф за отсутствие прописки могут получить:

граждане, которые не зарегистрировали место жительства после переезда;

лица, которые официально выписались с предыдущего места жительства, но не стали на учет по новому адресу;

родители, которые не зарегистрировали новорожденного ребенка в течение трех месяцев.

Особенно следует быть внимательными тем, кто планирует официальное трудоустройство или обращение в государственные органы — отсутствие прописки может создать дополнительные трудности.

Как отметил юрист Игорь Тетеря, украинское законодательство предусматривает ответственность за проживание без регистрации, но санкции мягкие.

"Худшее, что может грозить лицу, проживающему без регистрации, это штраф в размере 51 гривны", — пояснил "РБК-Украина" правовед.

Действительно ли штрафуют на практике

Хотя закон предусматривает наказание, судебная практика свидетельствует, что большинство таких дел заканчивается лишь предупреждением.

"Если проанализировать Единый государственный реестр судебных решений, можно найти более 9 тысяч дел по статье 197 КУоАП. Однако большинство из них завершаются предупреждением, а не реальным штрафом", — добавляет Игорь Тетеря.

Это объясняется тем, что отсутствие регистрации не создает значительных проблем для государства, а сама процедура доказывания факта проживания без прописки является сложной и малоперспективной для органов власти.

Что грозит иностранцам без прописки

Для иностранных граждан предусмотрены более жесткие санкции. Если они предоставляют недействительные документы или нарушают правила регистрации, то штраф составит от 510 до 850 грн. Это касается не только граждан других стран, но и лиц без гражданства, которые временно или постоянно находятся в Украине.

Кто имеет право налагать штрафы

Решение о нарушениях статьи 197 КУоАП принимают исполнительные комитеты сельских, поселковых и городских советов. Однако на практике многие дела передаются в суды, особенно если речь идет о несовершеннолетних.

"Многие дела закрываются из-за отсутствия состава административного правонарушения. А штрафы по части 2 статьи 197 КУоАП, когда нарушителя уже второй раз привлекают к ответственности, практически отсутствуют в судебной практике", — отмечает Тетеря.

Как сообщалось, в 2025 году процесс регистрации места жительства стал более удобным благодаря онлайн-сервисам, но наличие полного пакета документов остается обязательным. Важно помнить, что, несмотря на цифровизацию, личное присутствие может понадобиться в некоторых случаях.

Также отметим, что приобретение квартиры — важное событие, но регистрация места жительства в ней не является обязательной по законодательству Украины. Тем не менее в определенных ситуациях наличие прописки может стать преимуществом или даже необходимостью.