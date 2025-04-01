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Встигніть посадити ці рослини на початку квітня 2025 — поради

1 квітня 2025 04:17
Христина Кучугурна - Редактор
Що треба посадити на городі та в саду на початку квітня 2025 — поради дачникам
Дачниця, яка працює на городі. Фото: Pexels
Христина Кучугурна - Редактор

На календарі — квітень, а тому саме час дізнатися, які рослини необхідно садити на городі та в саду. Досвідчені дачники розповіли, які овочі, ягідні чагарники, плодові дерева і квіти можна посадити на початку другого місяця весни і не боятися заморозків.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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У квітні погода ще може підносити "сюрпризи" у вигляді весняних заморозків, тому деякі дачники бояться щось садити на городі та в саду, побоюючись втратити рослини. Однак, є культури, які зовсім не бояться "мінусових" позначок на термометрах.

Дізнайтеся, які рослини можна сміливо садити на своїй ділянці на початку квітня.

Растения
Люди, які садять рослини на городі. Фото: Freepik

Які рослини можна посадити на початку квітня

Серед великого різноманіття рослин є ті, яким не страшні весняні заморозки і прохолодна земля. Тому на початку квітня можна посадити такі види культур, як:

  • Морква — цьому овочу зовсім не страшні весняні заморозки, і він може рости навіть в трохи прогрітій землі
  • Кріп, петрушка і шпинат — ці види зелені гарно витримують різкі зміни температури та не бояться заморозків навесні
  • Цибуля і часник — ці культури також не бояться холодної погоди
  • Редиска, шпинат і горох — ці рослини швидко ростуть, тому посадивши їх на початку квітня, можна зібрати перший врожай вже за місяць
  • Картопля — ранні сорти цього овоча можна садити на городі вже тоді, коли земля прогріється до семи градусів тепла
  • Ягоди — такі ягоди, як суниця, полуниця, малина, смородина і аґрус, можна сміливо садити на початку квітня
  • Фруктові дерева — такі плодові дерева, як яблуня, груша, черешня і слива, ідеально підходять для посадки в квітні
  • Квіти — на початку квітня на клумбі можна посадити такі види квіток, як чорнобривці, лобелії, айстри, однорічні жоржини, маргаритки, календулу і левиний зів

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини не можна садити біля капусти на городі. 

Раніше ми розповідали про те, що посадити біля огірків, щоб захистити їх від сонця і шкідників. 

Також ми повідомляли про те, коли варто садити рослини на городі та в саду в квітні 2025 за місячним календарем.

овочі дерева квіти поради квітень кущі

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