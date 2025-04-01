Що треба посадити на городі та в саду на початку квітня 2025 — поради дачникам

Встигніть посадити ці рослини на початку квітня 2025 — поради
На календарі — квітень, а тому саме час дізнатися, які рослини необхідно садити на городі та в саду. Досвідчені дачники розповіли, які овочі, ягідні чагарники, плодові дерева і квіти можна посадити на початку другого місяця весни і не боятися заморозків.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
У квітні погода ще може підносити "сюрпризи" у вигляді весняних заморозків, тому деякі дачники бояться щось садити на городі та в саду, побоюючись втратити рослини. Однак, є культури, які зовсім не бояться "мінусових" позначок на термометрах.
Дізнайтеся, які рослини можна сміливо садити на своїй ділянці на початку квітня.
Які рослини можна посадити на початку квітня
Серед великого різноманіття рослин є ті, яким не страшні весняні заморозки і прохолодна земля. Тому на початку квітня можна посадити такі види культур, як:
- Морква — цьому овочу зовсім не страшні весняні заморозки, і він може рости навіть в трохи прогрітій землі
- Кріп, петрушка і шпинат — ці види зелені гарно витримують різкі зміни температури та не бояться заморозків навесні
- Цибуля і часник — ці культури також не бояться холодної погоди
- Редиска, шпинат і горох — ці рослини швидко ростуть, тому посадивши їх на початку квітня, можна зібрати перший врожай вже за місяць
- Картопля — ранні сорти цього овоча можна садити на городі вже тоді, коли земля прогріється до семи градусів тепла
- Ягоди — такі ягоди, як суниця, полуниця, малина, смородина і аґрус, можна сміливо садити на початку квітня
- Фруктові дерева — такі плодові дерева, як яблуня, груша, черешня і слива, ідеально підходять для посадки в квітні
- Квіти — на початку квітня на клумбі можна посадити такі види квіток, як чорнобривці, лобелії, айстри, однорічні жоржини, маргаритки, календулу і левиний зів
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