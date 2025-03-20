Що посадити біля огірків, щоб захистити їх від спеки і шкідників — поради дачникам

Дачниця, яка збирає врожай огірків на городі. Фото: Pinterest

Дуже часто огірки на городі страждають від різних шкідників і палючого сонця, які буквально знищують їхній врожай, але є дієві методи, які допоможуть уникнути цієї проблеми. Досвідчені дачники розповіли, які рослини потрібно посадити біля цього овоча, щоб захистити його.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Кукурудза

Ця рослина має високе і густе стебло, а тому стане надійним "захисником" для грядок з огірками від сонця. Кукурудза буде створювати затінок, який захищатиме овочі від перегріву, і залишатиме ґрунт завжди вологим. Також кукурудза не буде конкурентом за поживні елементи і захищатиме огірки від вітру.

Вирощування кукурудзи в полі. Фото: Epic Gardening

Соняшник

Така рослина також створює тінь і утримує вологу в ґрунті, коли надворі немає опадів. Завдяки тому, що соняшник має високі стебла, огірки поруч будуть отримувати потрібний затишок, а його коріння не дасть ґрунту швидко висихати. До того ж, стеблами можна підтримувати огірки, щоб вони виросли рівними і гладкими.

Врожай соняшника в полі. Фото: Freepik

Квасоля та горох

Представники сімейства бобових насичують ґрунт азотом, який потрібен швидкорослим рослинам. Горох із квасолею можна садити як по периметру, так і між рядами, де ростуть огірки. Восени не прибирайте стебла, адже ними можна буде наступного сезону підживлювати землю.

Врожай квасолі та гороху на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Салат і шпинат

Ця зелень буде створювати мульчу між рядами овочів, яка не дасть бур’янам рости, а волозі всередині ґрунту — випаровуватися. До того ж, салат зі шпинатом можуть захистити ґрунт від перегрівання, що особливо важливо для огірків.

Вирощування салату і шпинату на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Базилік, кріп і м’ята

У складі цих рослин містяться ефірні масла, які здатні відлякувати шкідників від огірків, зокрема, павутинного кліща, попелицю та білокрилку. До того ж, ці пряні трави можуть створити тінь біля овочів, не даючи волозі випаровуватися, а землі — перегріватися.

Врожай базиліка, кропу і м'яти на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

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