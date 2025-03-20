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Захист від сонця і шкідників — що варто посадити біля огірків

20 березня 2025 05:03
Христина Кучугурна - Редактор
Що посадити біля огірків, щоб захистити їх від спеки і шкідників — поради дачникам
Дачниця, яка збирає врожай огірків на городі. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Дуже часто огірки на городі страждають від різних шкідників і палючого сонця, які буквально знищують їхній врожай, але є дієві методи, які допоможуть уникнути цієї проблеми. Досвідчені дачники розповіли, які рослини потрібно посадити біля цього овоча, щоб захистити його.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Рослини, які захистять огірки від шкідників і сонця

Кукурудза

Ця рослина має високе і густе стебло, а тому стане надійним "захисником" для грядок з огірками від сонця. Кукурудза буде створювати затінок, який захищатиме овочі від перегріву, і залишатиме ґрунт завжди вологим. Також кукурудза не буде конкурентом за поживні елементи і захищатиме огірки від вітру.

Кукуруза
Вирощування кукурудзи в полі. Фото: Epic Gardening

Соняшник 

Така рослина також створює тінь і утримує вологу в ґрунті, коли надворі немає опадів. Завдяки тому, що соняшник має високі стебла, огірки поруч будуть отримувати потрібний затишок, а його коріння не дасть ґрунту швидко висихати. До того ж, стеблами можна підтримувати огірки, щоб вони виросли рівними і гладкими.

Подсолнухи
Врожай соняшника в полі. Фото: Freepik

Квасоля та горох

Представники сімейства бобових насичують ґрунт азотом, який потрібен швидкорослим рослинам. Горох із квасолею можна садити як по периметру, так і між рядами, де ростуть огірки. Восени не прибирайте стебла, адже ними можна буде наступного сезону підживлювати землю.

Коллаж
Врожай квасолі та гороху на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Салат і шпинат 

Ця зелень буде створювати мульчу між рядами овочів, яка не дасть бур’янам рости, а волозі всередині ґрунту — випаровуватися. До того ж, салат зі шпинатом можуть захистити ґрунт від перегрівання, що особливо важливо для огірків.

Коллаж
Вирощування салату і шпинату на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Базилік, кріп і м’ята 

У складі цих рослин містяться ефірні масла, які здатні відлякувати шкідників від огірків, зокрема, павутинного кліща, попелицю та білокрилку. До того ж, ці пряні трави можуть створити тінь біля овочів, не даючи волозі випаровуватися, а землі — перегріватися.

Коллаж
Врожай базиліка, кропу і м'яти на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали про те, як обрати насіння огірків, щоб зібрати великий врожай. 

Раніше ми розповідали про те, які сорти огірків варто посадити на городі для великого врожаю. 

Також ми повідомляли про те, коли варто садити огірки на городі в 2025 році за місячним календарем.

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