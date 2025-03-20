Что посадить возле огурцов, чтобы защитить их от жары и вредителей — советы дачникам

Дачница, которая собирает урожай огурцов на огороде. Фото: Pinterest

Очень часто огурцы на огороде страдают от различных вредителей и палящего солнца, которые буквально уничтожают их урожай, но есть действенные методы, которые помогут избежать этой проблемы. Опытные дачники рассказали, какие растения нужно посадить возле этого овоща, чтобы защитить его.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Кукуруза

Это растение имеет высокий и густой стебель, а потому станет надежным "защитником" для грядок с огурцами от солнца. Кукуруза будет создавать тень, которая будет защищать овощи от перегрева, и оставлять почву всегда влажной. Также кукуруза не будет конкурентом за питательные элементы и будет защищать огурцы от ветра.

Выращивание кукурузы в поле. Фото: Epic Gardening

Подсолнух

Такое растение также создает тень и удерживает влагу в почве, когда на улице нет осадков. Благодаря тому, что подсолнух имеет высокие стебли, огурцы рядом будут получать нужный уют, а его корни не дадут почве быстро высыхать. К тому же, стеблями можно поддерживать огурцы, чтобы они выросли ровными и гладкими.

Урожай подсолнуха в поле. Фото: Freepik

Фасоль и горох

Представители семейства бобовых насыщают почву азотом, который нужен быстрорастущим растениям. Горох с фасолью можно сажать как по периметру, так и между рядами, где растут огурцы. Осенью не убирайте стебли, ведь ими можно будет в следующем сезоне подкармливать землю.

Урожай фасоли и гороха на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Салат и шпинат

Эта зелень будет создавать мульчу между рядами овощей, которая не даст сорнякам расти, а влаге внутри почвы — испаряться. К тому же, салат со шпинатом могут защитить почву от перегревания, что особенно важно для огурцов.

Выращивание салата и шпината на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Базилик, укроп и мята

В составе этих растений содержатся эфирные масла, которые способны отпугивать вредителей от огурцов, в частности, паутинного клеща, тлю и белокрылку. К тому же, эти пряные травы могут создать тень возле овощей, не давая влаге испаряться, а земле — перегреваться.

Урожай базилика, укропа и мяты на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

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