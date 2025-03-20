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Защита от солнца и вредителей — что стоит посадить возле огурцов

20 марта 2025 05:03
Кристина Кучугурная - Редактор
Что посадить возле огурцов, чтобы защитить их от жары и вредителей — советы дачникам
Дачница, которая собирает урожай огурцов на огороде. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Очень часто огурцы на огороде страдают от различных вредителей и палящего солнца, которые буквально уничтожают их урожай, но есть действенные методы, которые помогут избежать этой проблемы. Опытные дачники рассказали, какие растения нужно посадить возле этого овоща, чтобы защитить его.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Кукуруза

Это растение имеет высокий и густой стебель, а потому станет надежным "защитником" для грядок с огурцами от солнца. Кукуруза будет создавать тень, которая будет защищать овощи от перегрева, и оставлять почву всегда влажной. Также кукуруза не будет конкурентом за питательные элементы и будет защищать огурцы от ветра.

Кукуруза
Выращивание кукурузы в поле. Фото: Epic Gardening

Подсолнух

Такое растение также создает тень и удерживает влагу в почве, когда на улице нет осадков. Благодаря тому, что подсолнух имеет высокие стебли, огурцы рядом будут получать нужный уют, а его корни не дадут почве быстро высыхать. К тому же, стеблями можно поддерживать огурцы, чтобы они выросли ровными и гладкими.

Подсолнухи
Урожай подсолнуха в поле. Фото: Freepik

Фасоль и горох

Представители семейства бобовых насыщают почву азотом, который нужен быстрорастущим растениям. Горох с фасолью можно сажать как по периметру, так и между рядами, где растут огурцы. Осенью не убирайте стебли, ведь ими можно будет в следующем сезоне подкармливать землю.

Коллаж
Урожай фасоли и гороха на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Салат и шпинат

Эта зелень будет создавать мульчу между рядами овощей, которая не даст сорнякам расти, а влаге внутри почвы — испаряться. К тому же, салат со шпинатом могут защитить почву от перегревания, что особенно важно для огурцов.

Коллаж
Выращивание салата и шпината на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Базилик, укроп и мята

В составе этих растений содержатся эфирные масла, которые способны отпугивать вредителей от огурцов, в частности, паутинного клеща, тлю и белокрылку. К тому же, эти пряные травы могут создать тень возле овощей, не давая влаге испаряться, а земле — перегреваться.

Коллаж
Урожай базилика, укропа и мяты на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Напомним, мы писали о том, как выбрать семена огурцов, чтобы собрать большой урожай.

Ранее мы рассказывали о том, какие сорта огурцов стоит посадить на огороде для большого урожая.

Также мы сообщали о том, когда стоит сажать огурцы на огороде в 2025 году по лунному календарю.

растения культура советы огород урожай огурцов огурцы

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05:31 Статус УБД — какие льготы можно получить в 2025 году

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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