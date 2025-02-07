Коли сіяти огірки на городі в 2025 році за місячним календарем — поради дачникам

Людина, яка збирає врожай огірків на городі. Фото: Freepik

Сьогодні майже кожен дачник на своєму городі вирощує огірки, адже це один з найпопулярніших овочів серед українців. Щоб виростити великий врожай і зібрати багато смачних огірків на своїй ділянці, дізнайтеся, коли необхідно сіяти їхнє насіння у відкритий ґрунт цього року.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Коли варто сіяти насіння огірків на городі у 2025 році

Запам’ятайте, що огірки не здатні витримати "мінусову" температуру, тому сіяти у відкритий ґрунт їх потрібно у травні, коли вдень надворі стабільно 16 градусів тепла, а вночі — не нижче десяти тепла. Що стосується ґрунту, то його температура повинна бути щонайменше 12 градусів тепла.

Зібраний врожай огірків у ящику. Фото: Decorexpro

Коли сіяти насіння огірків у 2025 році за місячним календарем

Щоб отримати великий врожай огірків, зверніться по допомогу до місячного календаря. Згідно з ним, у 2025 році найсприятливішими датами для посіву огірків у березні будуть такі дні, як:

6 березня

7 березня

11 березня

12 березня

18 березня

19 березня

24 березня

25 березня

У квітні:

6 квітня

7 квітня

14 квітня

20 квітня

21 квітня

У травні:

6 травня

7 травня

8 травня

20 травня

21 травня

22 травня

27 травня

28 травня

Насіння огірків на відкритому ґрунті. Фото: Decorexpro

Як правильно вирощувати огірки

Огірки люблять сонце і не люблять вітру, тому обирайте сонячну ділянку, яка захищена від вітру. Перед посівом насіння цього овоча ґрунт повинен бути родючим, тому внесіть перегній або компост з розрахунку два відра добрива на один квадратний метр ділянки.

Краще садити огірки після таких рослин, як:

Цибуля

Картопля

Капуста

Морква

Помідори

Перець

Як посіяти огірки на городі

Перед посівом зробіть борозенки на відстані в 70 сантиметрів, ретельно їх зволожте і помістіть туди насіння на відстані в десять сантиметрів. Потім обов’язково встановіть опори вздовж грядки, щоб кущі огірків вилися вгору.

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