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Коли сіяти огірки на городі в 2025 році — місячний календар

7 лютого 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Коли сіяти огірки на городі в 2025 році за місячним календарем — поради дачникам
Людина, яка збирає врожай огірків на городі. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Сьогодні майже кожен дачник на своєму городі вирощує огірки, адже це один з найпопулярніших овочів серед українців. Щоб виростити великий врожай і зібрати багато смачних огірків на своїй ділянці, дізнайтеся, коли необхідно сіяти їхнє насіння у відкритий ґрунт цього року.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Коли варто сіяти насіння огірків на городі у 2025 році

Запам’ятайте, що огірки не здатні витримати "мінусову" температуру, тому сіяти у відкритий ґрунт їх потрібно у травні, коли вдень надворі стабільно 16 градусів тепла, а вночі — не нижче десяти тепла. Що стосується ґрунту, то його температура повинна бути щонайменше 12 градусів тепла.

Огурцы
Зібраний врожай огірків у ящику. Фото: Decorexpro 

Коли сіяти насіння огірків у 2025 році за місячним календарем

Щоб отримати великий врожай огірків, зверніться по допомогу до місячного календаря. Згідно з ним, у 2025 році найсприятливішими датами для посіву огірків у березні будуть такі дні, як:

  • 6 березня
  • 7 березня
  • 11 березня
  • 12 березня
  • 18 березня
  • 19 березня
  • 24 березня
  • 25 березня

У квітні:

  • 6 квітня
  • 7 квітня
  • 14 квітня
  • 20 квітня
  • 21 квітня

У травні:

  • 6 травня
  • 7 травня
  • 8 травня
  • 20 травня
  • 21 травня
  • 22 травня
  • 27 травня
  • 28 травня
Семена огурцов
Насіння огірків на відкритому ґрунті. Фото: Decorexpro

Як правильно вирощувати огірки

Огірки люблять сонце і не люблять вітру, тому обирайте сонячну ділянку, яка захищена від вітру. Перед посівом насіння цього овоча ґрунт повинен бути родючим, тому внесіть перегній або компост з розрахунку два відра добрива на один квадратний метр ділянки.

Краще садити огірки після таких рослин, як:

  • Цибуля
  • Картопля
  • Капуста
  • Морква
  • Помідори
  • Перець

Як посіяти огірки на городі

Перед посівом зробіть борозенки на відстані в 70 сантиметрів, ретельно їх зволожте і помістіть туди насіння на відстані в десять сантиметрів. Потім обов’язково встановіть опори вздовж грядки, щоб кущі огірків вилися вгору.

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини категорично не можна садити після огірків на городі. 

Раніше ми розповідали про те, як і коли поливати огірки на городі, щоб виростити великий врожай. 

Також ми повідомляли про те, як можна виростити гарний врожай огірків на шпалерах. 

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