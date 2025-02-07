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Когда сеять огурцы на огороде в 2025 году — лунный календарь

7 февраля 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Когда сеять огурцы на огороде в 2025 году по лунному календарю — советы дачникам
Человек, который собирает урожай огурцов на огороде. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Сегодня почти каждый дачник на своем огороде выращивает огурцы, ведь это один из самых популярных овощей среди украинцев. Чтобы вырастить большой урожай и собрать много вкусных огурцов на своем участке, узнайте, когда необходимо сеять их семена в открытый грунт в этом году.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Когда стоит сеять семена огурцов на огороде в 2025 году

Запомните, что огурцы не способны выдержать "минусовую" температуру, поэтому сеять в открытый грунт их нужно в мае, когда днем на улице стабильно 16 градусов тепла, а ночью — не ниже десяти тепла. Что касается почвы, то ее температура должна быть, как минимум, 12 градусов тепла.

Огурцы
Собранный урожай огурцов в ящике. Фото: Decorexpro

Когда сеять семена огурцов в 2025 году по лунному календарю

Чтобы получить большой урожай огурцов, обратитесь за помощью к лунному календарю. Согласно ему, в 2025 году самыми благоприятными датами для посева огурцов в марте будут такие дни, как:

  • 6 марта
  • 7 марта
  • 11 марта
  • 12 марта
  • 18 марта
  • 19 марта
  • 24 марта
  • 25 марта

В апреле:

  • 6 апреля
  • 7 апреля
  • 14 апреля
  • 20 апреля
  • 21 апреля

В мае:

  • 6 мая
  • 7 мая
  • 8 мая
  • 20 мая
  • 21 мая
  • 22 мая
  • 27 мая
  • 28 мая
Семена огурцов
Семена огурцов на открытом грунте. Фото: Decorexpro

Как правильно выращивать огурцы

Огурцы любят солнце и не любят ветра, поэтому выбирайте солнечный участок, который защищен от ветра. Перед посевом семян этого овоща почва должна быть плодородной, поэтому внесите перегной или компост из расчета два ведра удобрения на один квадратный метр участка.

Лучше сажать огурцы после таких растений, как:

  • Лук
  • Картофель
  • Капуста
  • Морковь
  • Помидоры
  • Перец

Как посеять огурцы на огороде

Перед посевом сделайте бороздки на расстоянии в 70 сантиметров, тщательно их увлажните и поместите туда семена на расстоянии в десять сантиметров. Затем обязательно установите опоры вдоль грядки, чтобы кусты огурцов вились вверх.

Напомним, мы писали о том, какие растения категорически нельзя сажать после огурцов на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, как и когда поливать огурцы на огороде, чтобы вырастить большой урожай.

Также мы сообщали о том, как можно вырастить хороший урожай огурцов на обоях.

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