Что надо посадить на огороде и в саду в начале апреля 2025 — советы дачникам

Дачница, которая работает на огороде. Фото: Pexels

На календаре — апрель, а потому самое время узнать, какие растения необходимо сажать на огороде и в саду. Опытные дачники рассказали, какие овощи, ягодные кустарники, плодовые деревья и цветы можно посадить в начале второго месяца весны и не бояться заморозков.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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В апреле погода еще может преподносить "сюрпризы" в виде весенних заморозков, поэтому некоторые дачники боятся что-то сажать на огороде и в саду, опасаясь потерять растения. Однако, есть культуры, которые совсем не боятся "минусовых" отметок на термометрах.

Узнайте, какие растения можно смело сажать на своем участке в начале апреля.

Люди, которые сажают растения на огороде. Фото: Freepik

Какие растения можно посадить в начале апреля

Среди большого разнообразия растений есть те, которым не страшны весенние заморозки и прохладная земля. Поэтому в начале апреля можно посадить такие виды культур, как:

Морковь — этому овощу совсем не страшны весенние заморозки, и он может расти даже в немного прогретой земле

Укроп, петрушка и шпинат — эти виды зелени хорошо выдерживают резкие изменения температуры и не боятся заморозков весной

Лук и чеснок — эти культуры также не боятся холодной погоды

Редиска, шпинат и горох — эти растения быстро растут, поэтому посадив их в начале апреля, можно собрать первый урожай уже через месяц

Картофель — ранние сорта этого овоща можно сажать на огороде уже тогда, когда земля прогреется до семи градусов тепла

Ягоды — такие ягоды, как земляника, клубника, малина, смородина и крыжовник, можно смело сажать в начале апреля

Фруктовые деревья — такие плодовые деревья, как яблоня, груша, черешня и слива, идеально подходят для посадки в апреле

Цветы — в начале апреля на клумбе можно посадить такие виды цветков, как бархатцы, лобелии, астры, однолетние георгины, маргаритки, календулу и львиный зев

Напомним, мы писали о том, какие растения нельзя сажать возле капусты на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, что посадить возле огурцов, чтобы защитить их от солнца и вредителей.

Также мы сообщали о том, когда стоит сажать растения на огороде и в саду в апреле 2025 по лунному календарю.