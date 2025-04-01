Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Успейте посадить эти растения в начале апреля 2025 — советы arrow

Успейте посадить эти растения в начале апреля 2025 — советы

1 апреля 2025 04:17
Кристина Кучугурная - Редактор
Что надо посадить на огороде и в саду в начале апреля 2025 — советы дачникам
Дачница, которая работает на огороде. Фото: Pexels
Кристина Кучугурная - Редактор

На календаре — апрель, а потому самое время узнать, какие растения необходимо сажать на огороде и в саду. Опытные дачники рассказали, какие овощи, ягодные кустарники, плодовые деревья и цветы можно посадить в начале второго месяца весны и не бояться заморозков.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Читайте также:

В апреле погода еще может преподносить "сюрпризы" в виде весенних заморозков, поэтому некоторые дачники боятся что-то сажать на огороде и в саду, опасаясь потерять растения. Однако, есть культуры, которые совсем не боятся "минусовых" отметок на термометрах.

Узнайте, какие растения можно смело сажать на своем участке в начале апреля.

Растения
Люди, которые сажают растения на огороде. Фото: Freepik

Какие растения можно посадить в начале апреля

Среди большого разнообразия растений есть те, которым не страшны весенние заморозки и прохладная земля. Поэтому в начале апреля можно посадить такие виды культур, как:

  • Морковь — этому овощу совсем не страшны весенние заморозки, и он может расти даже в немного прогретой земле
  • Укроп, петрушка и шпинат — эти виды зелени хорошо выдерживают резкие изменения температуры и не боятся заморозков весной
  • Лук и чеснок — эти культуры также не боятся холодной погоды
  • Редиска, шпинат и горох — эти растения быстро растут, поэтому посадив их в начале апреля, можно собрать первый урожай уже через месяц
  • Картофель — ранние сорта этого овоща можно сажать на огороде уже тогда, когда земля прогреется до семи градусов тепла
  • Ягоды — такие ягоды, как земляника, клубника, малина, смородина и крыжовник, можно смело сажать в начале апреля
  • Фруктовые деревья — такие плодовые деревья, как яблоня, груша, черешня и слива, идеально подходят для посадки в апреле
  • Цветы — в начале апреля на клумбе можно посадить такие виды цветков, как бархатцы, лобелии, астры, однолетние георгины, маргаритки, календулу и львиный зев

Напомним, мы писали о том, какие растения нельзя сажать возле капусты на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, что посадить возле огурцов, чтобы защитить их от солнца и вредителей.

Также мы сообщали о том, когда стоит сажать растения на огороде и в саду в апреле 2025 по лунному календарю.

овощи деревья цветы советы апрель кусты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

05:05 В "Слуге народа" объяснили тему с выборами — заявление Арахамии

04:32 Удалите их срочно — эти 3 типа приложений вредят вашему телефону

04:30 Уклонисты стали меньше убегать от мобилизации — в чем причина

04:01 Угрозы Путину и нарративы Кремля — очередные заявления Трампа

03:32 В Харькове судили шпионку — наводила ракеты и бомбы на город

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

03:26 На фронте нужны водители автобусов — какую зарплату предлагают

02:52 В Чернобыльской зоне заметили необычного хищника из США

02:30 Штраф за старый военный билет — грозит ли это мужчинам

01:40 Теперь Трамп злится и на Путина и на Зеленского — что произошло

01:30 Критические 72 часа — чего боятся бывшие забронированные

05:05 В "Слуге народа" объяснили тему с выборами — заявление Арахамии

04:32 Удалите их срочно — эти 3 типа приложений вредят вашему телефону

04:30 Уклонисты стали меньше убегать от мобилизации — в чем причина

04:01 Угрозы Путину и нарративы Кремля — очередные заявления Трампа

03:32 В Харькове судили шпионку — наводила ракеты и бомбы на город

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

03:26 На фронте нужны водители автобусов — какую зарплату предлагают

02:52 В Чернобыльской зоне заметили необычного хищника из США

02:30 Штраф за старый военный билет — грозит ли это мужчинам

01:40 Теперь Трамп злится и на Путина и на Зеленского — что произошло

01:30 Критические 72 часа — чего боятся бывшие забронированные

06:33 Украинские фрукты — насколько цены будут доступны в этом году

28 марта 2025

22:33 Одесса глазами горожан — от восхищения до критики

06:33 Будущее украинских садов — что будет с отечественными фруктами

27 марта 2025

22:33 Одесса на линии фронта — чего еще можно ожидать от врага

18:38 Инспекция цен в одесском супермаркете — что предлагают покупателю

06:33 Перемирие в Черном море — дипломатия или ловушка для Украины

26 марта 2025

22:58 Ранняя весна и дожди — будет ли Одесчина с фруктами в этом году

06:14 Где дешевле еда — цены на продукты в городах Украины и ЕС

25 марта 2025

22:33 Гильзы ценой от 6 тысяч гривен — как одесситы помогают ВСУ

17:48 Конфиденциальность Signal — кто и для чего создал приложение

Text

17:50 Заявление Ермака о нарушении Россией перемирия — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп ужесточает условия по сделке об ископаемых — эфир День.LIVE

Text

12:30 Главы МИД союзников выступают с заявлениями об Украине — эфир

Text

08:00 Ситуация на Курщине и новая сделка о минералах — эфир Ранок.LIVE

30 марта 2025
Text

21:31 В Харькове экопарк выпустил 170 птиц, спасенных от браконьеров

28 марта 2025
Text

17:35 У Трампа изменили риторику о завершении войны — эфир Вечір.LIVE

Text

13:03 У Буданова раскрыли планы РФ насчет конца войны — эфир День.LIVE

Text

08:00 В Украине реформируют жилищную политику для ВПЛ — эфир Ранок.LIVE

27 марта 2025
Text

20:32 Отношение в 3 ОШБр к мобилизации заключенных — эфир Новини.LIVE

Text

17:50 Зеленский предупредил о новом наступлении РФ — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Минималка в Украине — сколько будут получать украинцы с 1 апреля

25 марта 2025

Ненужный номинал — какие купюры евро лучше не хранить

18 марта 2025

Киевстар снизит стоимость тарифов для абонентов — кто в списке

21 марта 2025

Компенсации не будет — почему украинцы могут потерять доллары

19 марта 2025

Стрижки, что старят — каких причесок лучше избегать в 2025 году

28 марта 2025

Льготы для УБД — на какие ежегодные выплаты они имеют право

25 марта 2025

В Украине улучшится мобильная связь — Рада поддержала закон

22 марта 2025

Трамп отреагировал на ночной массированный обстрел Украины

28 марта 2025

В Киевстаре появился новый бюджетный тариф — кому он подойдет

26 марта 2025

Самый модный цвет волос весны-2025 — даже звучит очаровательно