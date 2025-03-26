Що не можна садити біля капусти на городі, щоб не зіпсувати врожай — поради дачникам

Людина, яка тримає велику капусту. Фото: Freepik

Правильне вирощування овочів на городі, зокрема, капусти, передбачає під собою не лише полив, підживлення і обробку, а й "сусідство" з іншими культурами. Досвідчені дачники розповіли, які рослини ні в якому разі не можна садити поруч із капустою, щоб не нашкодити врожаю.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Кожен дачник із досвідом знає, що погане "сусідство" може зіпсувати врожай і призвести до виникнення шкідників. Щоб цього не сталося з вашою капустою, необхідно розуміти, яких "сусідів" цей овоч "не хоче бачити" поруч із собою на ділянці.

Ми розповідаємо, які рослини категорично не рекомендується висаджувати біля капусти на городі, оскільки можна зіпсувати смак і спровокувати появу шкідників.

Вирощування капусти на городі. Фото: Pinterest

Які культури не мають рости біля капусти на городі

Селера

Посадивши цю рослину поруч зі своєю капустою, ви ризикуєте спровокувати виникнення капустянки. Йдеться про шкідника, який здатний серйозно нашкодити капусті, зіпсувавши її врожай.

Врожай селери на городі. Фото: Pixabay

Морква, редис, кмин, пастернак

Ці городні культури досвідчені дачники також не рекомендують висаджувати біля капусти. Справа в тому, що ці рослини можуть розповсюджувати небажаних комах. Зокрема, це стосується такого шкідника, як капустяна міль, яка погано впливає на ріст і розвиток капусти.

Морква, редиска, кмин і пастернак на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Виноград

Якщо ви посадите виноград разом із капустою на одній ділянці, ви ризикуєте зіпсувати врожай винограду. Справа в тому, що капуста може зробити так, що ваш виноград виросте несмачним. Щоб цього не сталося, ні в якому разі не садіть ці дві рослини на городі поруч.

Вирощування синього винограду в саду. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, який сорт капусти варто посадити на своєму городі.

Раніше ми розповідали про те, як можна виростити гарну розсаду капусти перед посадкою на городі.

Також ми повідомляли про те, як правильно садити капусту на городі для великого врожаю.