Что нельзя сажать возле капусты на огороде, чтобы не испортить урожай — советы дачникам

Нежелательные "соседи" для капусты — что нельзя возле нее сажать
Правильное выращивание овощей на огороде, в частности, капусты, подразумевает под собой не только полив, подкормку и обработку, но и "соседство" с другими культурами. Опытные дачники рассказали, какие растения ни в коем случае нельзя сажать рядом с капустой, чтобы не навредить урожаю.
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Каждый дачник с опытом знает, что плохое "соседство" может испортить урожай и привести к возникновению вредителей. Чтобы этого не произошло с вашей капустой, необходимо понимать, каких "соседей" этот овощ "не хочет видеть" рядом с собой на участке.
Мы рассказываем, какие растения категорически не рекомендуется высаживать возле капусты на огороде, поскольку можно испортить вкус и спровоцировать появление вредителей.
Какие культуры не должны расти возле капусты на огороде
Сельдерей
Посадив это растение рядом со своей капустой, вы рискуете спровоцировать возникновение медведки. Речь идет о вредителе, который способен серьезно навредить капусте, испортив ее урожай.
Морковь, редиска, тмин, пастернак
Эти огородные культуры опытные дачники также не рекомендуют высаживать возле капусты. Дело в том, что эти растения могут распространять нежелательных насекомых. В частности, это касается такого вредителя, как капустная моль, которая плохо влияет на рост и развитие капусты.
Виноград
Если вы посадите виноград вместе с капустой на одном участке, вы рискуете испортить урожай винограда. Дело в том, что капуста может сделать так, что ваш виноград вырастет невкусным. Чтобы этого не произошло, ни в коем случае не сажайте эти два растения на огороде рядом.
Напомним, мы писали о том, какой сорт капусты стоит посадить на своем огороде.
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