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Нежелательные "соседи" для капусты — что нельзя возле нее сажать

26 марта 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Что нельзя сажать возле капусты на огороде, чтобы не испортить урожай — советы дачникам
Человек, который держит большую капусту. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Правильное выращивание овощей на огороде, в частности, капусты, подразумевает под собой не только полив, подкормку и обработку, но и "соседство" с другими культурами. Опытные дачники рассказали, какие растения ни в коем случае нельзя сажать рядом с капустой, чтобы не навредить урожаю.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Каждый дачник с опытом знает, что плохое "соседство" может испортить урожай и привести к возникновению вредителей. Чтобы этого не произошло с вашей капустой, необходимо понимать, каких "соседей" этот овощ "не хочет видеть" рядом с собой на участке.

Мы рассказываем, какие растения категорически не рекомендуется высаживать возле капусты на огороде, поскольку можно испортить вкус и спровоцировать появление вредителей.

Капуста
Выращивание капусты на огороде. Фото: Pinterest

Какие культуры не должны расти возле капусты на огороде

Сельдерей

Посадив это растение рядом со своей капустой, вы рискуете спровоцировать возникновение медведки. Речь идет о вредителе, который способен серьезно навредить капусте, испортив ее урожай.

Сельдерей
Урожай сельдерея на огороде. Фото: Pixabay

Морковь, редиска, тмин, пастернак

Эти огородные культуры опытные дачники также не рекомендуют высаживать возле капусты. Дело в том, что эти растения могут распространять нежелательных насекомых. В частности, это касается такого вредителя, как капустная моль, которая плохо влияет на рост и развитие капусты.

Коллаж
Морковь, редиска, тмин и пастернак на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Виноград

Если вы посадите виноград вместе с капустой на одном участке, вы рискуете испортить урожай винограда. Дело в том, что капуста может сделать так, что ваш виноград вырастет невкусным. Чтобы этого не произошло, ни в коем случае не сажайте эти два растения на огороде рядом.

Виноград
Выращивание синего винограда в саду. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какой сорт капусты стоит посадить на своем огороде.

Ранее мы рассказывали о том, как можно вырастить хорошую рассаду капусты перед посадкой на огороде.

Также мы сообщали о том, как правильно сажать капусту на огороде для большого урожая.

урожай овощи растения советы капуста

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