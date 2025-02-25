Що посадити біля капусти на городі, щоб захистити її від шкідників і хвороб — поради дачникам

Людина, яка збирає врожай капусти на городі. Фото: Freepik

Щоб захистити капусту від захворювань і шкідників, поруч із нею варто посадити деякі культури. Досвідчені дачники розповіли, які саме рослини потрібно посіяти на одній городній ділянці з капустою, щоб вберегти її від пошкоджень.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Кріп

Найпростішим методом захисту капусти є посів кропу поруч із нею, який має різкий аромат, чим, власне, і відлякує капустяну совку. Цей вид зелені не тільки захищає овоч від гусениць, а й робить смак кожного кочана приємним.

Врожай кропу в кошику. Фото: Pinterest

Естрагон

Ця багаторічна трав’яниста рослина також має яскраво виражений аромат, який здатний відлякувати шкідників. Зокрема, посадивши естрагон і капусту на одній ділянці, ви можете захистити овоч від молі.

Вирощування естрагону на городі. Фото: Pinterest

Шавлія

Кожен дачник з досвідом знає, що метелики люблять залишати свої личинки на листі капусти, тому це для овоча дуже небезпечно. А ось якщо ви посадите шавлію біля капусти, ви зможете захистити її від метеликів.

Рослина шавлія у саду. Фото: Conect-e

Часник

Ця культура також вміє відлякувати велику кількість шкідників, які псують врожай капусти на городі.

Вирощений часник на городі. Фото: Pinterest

Чорнобривці

Чорнобривці біля капусти не тільки прикрашають грядки, а й захищають цей овоч від таких шкідників і хвороб, як:

Білан

Мінуюча міль

Метелик

Капустянка

Попелиці

Нематода

Грибок

Яскраві чорнобривці на клумбі. Фото: Freepik

Трави

Такі трави, як м'ята, полин, базилік, чебрець, полин, календула і ромашка мають різкий аромат, яким здатні перебивати нюх різних комах.

Рослина м'яти на городі. Фото: Pinterest

Гарбузові

Таких представників сімейства Гарбузові, як дині, кавуни, гарбузи, кабачки і огірки, досвідчені дачники використовують як живоплот проти слимаків і равликів. Ці шкідники не зможуть пройти крізь колючі стебла таких рослин і не пошкодять капусту.

Готовий врожай гарбузів на городі. Фото: Freepik

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