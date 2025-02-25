Що посадити біля капусти на городі, щоб захистити її від шкідників і хвороб — поради дачникам

Шкідники з хворобами не потурбують — що посадити біля капусти
Щоб захистити капусту від захворювань і шкідників, поруч із нею варто посадити деякі культури. Досвідчені дачники розповіли, які саме рослини потрібно посіяти на одній городній ділянці з капустою, щоб вберегти її від пошкоджень.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Які рослини захищають капусту від шкідників і хвороб
Кріп
Найпростішим методом захисту капусти є посів кропу поруч із нею, який має різкий аромат, чим, власне, і відлякує капустяну совку. Цей вид зелені не тільки захищає овоч від гусениць, а й робить смак кожного кочана приємним.
Естрагон
Ця багаторічна трав’яниста рослина також має яскраво виражений аромат, який здатний відлякувати шкідників. Зокрема, посадивши естрагон і капусту на одній ділянці, ви можете захистити овоч від молі.
Шавлія
Кожен дачник з досвідом знає, що метелики люблять залишати свої личинки на листі капусти, тому це для овоча дуже небезпечно. А ось якщо ви посадите шавлію біля капусти, ви зможете захистити її від метеликів.
Часник
Ця культура також вміє відлякувати велику кількість шкідників, які псують врожай капусти на городі.
Чорнобривці
Чорнобривці біля капусти не тільки прикрашають грядки, а й захищають цей овоч від таких шкідників і хвороб, як:
- Білан
- Мінуюча міль
- Метелик
- Капустянка
- Попелиці
- Нематода
- Грибок
Трави
Такі трави, як м'ята, полин, базилік, чебрець, полин, календула і ромашка мають різкий аромат, яким здатні перебивати нюх різних комах.
Гарбузові
Таких представників сімейства Гарбузові, як дині, кавуни, гарбузи, кабачки і огірки, досвідчені дачники використовують як живоплот проти слимаків і равликів. Ці шкідники не зможуть пройти крізь колючі стебла таких рослин і не пошкодять капусту.
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