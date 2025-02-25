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Шкідники з хворобами не потурбують — що посадити біля капусти

25 лютого 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Що посадити біля капусти на городі, щоб захистити її від шкідників і хвороб — поради дачникам
Людина, яка збирає врожай капусти на городі. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Щоб захистити капусту від захворювань і шкідників, поруч із нею варто посадити деякі культури. Досвідчені дачники розповіли, які саме рослини потрібно посіяти на одній городній ділянці з капустою, щоб вберегти її від пошкоджень.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Які рослини захищають капусту від шкідників і хвороб

Кріп

Найпростішим методом захисту капусти є посів кропу поруч із нею, який має різкий аромат, чим, власне, і відлякує капустяну совку. Цей вид зелені не тільки захищає овоч від гусениць, а й робить смак кожного кочана приємним.

Укроп
Врожай кропу в кошику. Фото: Pinterest

Естрагон

Ця багаторічна трав’яниста рослина також має яскраво виражений аромат, який здатний відлякувати шкідників. Зокрема, посадивши естрагон і капусту на одній ділянці, ви можете захистити овоч від молі.

Эстрагон
Вирощування естрагону на городі. Фото: Pinterest

Шавлія

Кожен дачник з досвідом знає, що метелики люблять залишати свої личинки на листі капусти, тому це для овоча дуже небезпечно. А ось якщо ви посадите шавлію біля капусти, ви зможете захистити її від метеликів.

Шалфей
Рослина шавлія у саду. Фото: Conect-e 

Часник

Ця культура також вміє відлякувати велику кількість шкідників, які псують врожай капусти на городі.

Чеснок
Вирощений часник на городі. Фото: Pinterest

Чорнобривці 

Чорнобривці біля капусти не тільки прикрашають грядки, а й захищають цей овоч від таких шкідників і хвороб, як:

  • Білан
  • Мінуюча міль
  • Метелик
  • Капустянка 
  • Попелиці
  • Нематода 
  • Грибок
Бархатцы
Яскраві чорнобривці на клумбі. Фото: Freepik

Трави

Такі трави, як м'ята, полин, базилік, чебрець, полин, календула і ромашка мають різкий аромат, яким здатні перебивати нюх різних комах. 

Мята
Рослина м'яти на городі. Фото: Pinterest

Гарбузові

Таких представників сімейства Гарбузові, як дині, кавуни, гарбузи, кабачки і огірки, досвідчені дачники використовують як живоплот проти слимаків і равликів. Ці шкідники не зможуть пройти крізь колючі стебла таких рослин і не пошкодять капусту.

Тыквы
Готовий врожай гарбузів на городі. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, як можна виростити гарну розсаду капусти в домашніх умовах. 

Раніше ми розповідали про те, як можна виростити смачну пекінську капусту на городі. 

Також ми повідомляли про те, коли садити капусту на розсаду в 2025 році за місячним календарем.

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