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Вредители с болезнями не побеспокоят — что посадить возле капусты

25 февраля 2025 22:33
Кристина Кучугурная - Редактор
Что посадить возле капусты на огороде, чтобы защитить ее от вредителей и болезней — советы дачникам
Человек, который собирает урожай капусты на огороде. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Чтобы защитить капусту от заболеваний и вредителей, рядом с ней стоит посадить некоторые культуры. Опытные дачники рассказали, какие именно растения нужно посеять на одном огородном участке с капустой, чтобы уберечь ее от повреждений.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Какие растения защищают капусту от вредителей и болезней

Укроп

Самым простым методом защиты капусты является посев укропа рядом с ней, который имеет резкий аромат, чем, собственно, и отпугивает капустную совку. Этот вид зелени не только защищает овощ от гусениц, но и делает вкус каждого кочана приятным.

Укроп
Урожай укропа в корзине. Фото: Pinterest

Эстрагон

Это многолетнее травянистое растение также имеет ярко выраженный аромат, который способен отпугивать вредителей. В частности, посадив эстрагон и капусту на одном участке, вы можете защитить овощ от моли.

Эстрагон
Выращивание эстрагона на огороде. Фото: Pinterest

Шалфей

Каждый дачник с опытом знает, что бабочки любят оставлять свои личинки на листьях капусты, поэтому это для овоща очень опасно. А вот если вы посадите шалфей возле капусты, вы сможете защитить ее от бабочек.

Шалфей
Растение шалфея в саду. Фото: Conect-e

Чеснок

Эта культура также умеет отпугивать большое количество вредителей, которые портят урожай капусты на огороде.

Чеснок
Выращенный чеснок на огороде. Фото: Pinterest

Бархатцы

Бархатцы возле капусты не только украшают грядки, но и защищают этот овощ от таких вредителей и болезней, как:

  • Белянка
  • Минирующая моль
  • Бабочка
  • Капустница
  • Тля
  • Нематода
  • Грибок
Бархатцы
Яркие бархатцы на клумбе. Фото: Freepik

Травы

Такие травы, как мята, полынь, базилик, тимьян, полынь, календула и ромашка имеют резкий аромат, которым способны перебивать обоняние различных насекомых.

Мята
Растение мяты на огороде. Фото: Pinterest

Тыквенные

Таких представителей семейства Тыквенные, как дыни, арбузы, тыквы, кабачки и огурцы, опытные дачники используют в качестве живоплота против слизней и улиток. Эти вредители не смогут пройти сквозь колючие стебли таких растений и не повредят капусту.

Тыквы
Готовый урожай тыкв на огороде. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, как можно вырастить хорошую рассаду капусты в домашних условиях.

Ранее мы рассказывали о том, как можно вырастить вкусную пекинскую капусту на огороде.

Также мы сообщали о том, когда сажать капусту на рассаду в 2025 году по лунному календарю.

болезнь растения советы капуста огород вредители

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