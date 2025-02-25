Что посадить возле капусты на огороде, чтобы защитить ее от вредителей и болезней — советы дачникам

Человек, который собирает урожай капусты на огороде. Фото: Freepik

Чтобы защитить капусту от заболеваний и вредителей, рядом с ней стоит посадить некоторые культуры. Опытные дачники рассказали, какие именно растения нужно посеять на одном огородном участке с капустой, чтобы уберечь ее от повреждений.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Укроп

Самым простым методом защиты капусты является посев укропа рядом с ней, который имеет резкий аромат, чем, собственно, и отпугивает капустную совку. Этот вид зелени не только защищает овощ от гусениц, но и делает вкус каждого кочана приятным.

Урожай укропа в корзине. Фото: Pinterest

Эстрагон

Это многолетнее травянистое растение также имеет ярко выраженный аромат, который способен отпугивать вредителей. В частности, посадив эстрагон и капусту на одном участке, вы можете защитить овощ от моли.

Выращивание эстрагона на огороде. Фото: Pinterest

Шалфей

Каждый дачник с опытом знает, что бабочки любят оставлять свои личинки на листьях капусты, поэтому это для овоща очень опасно. А вот если вы посадите шалфей возле капусты, вы сможете защитить ее от бабочек.

Растение шалфея в саду. Фото: Conect-e

Чеснок

Эта культура также умеет отпугивать большое количество вредителей, которые портят урожай капусты на огороде.

Выращенный чеснок на огороде. Фото: Pinterest

Бархатцы

Бархатцы возле капусты не только украшают грядки, но и защищают этот овощ от таких вредителей и болезней, как:

Белянка

Минирующая моль

Бабочка

Капустница

Тля

Нематода

Грибок

Яркие бархатцы на клумбе. Фото: Freepik

Травы

Такие травы, как мята, полынь, базилик, тимьян, полынь, календула и ромашка имеют резкий аромат, которым способны перебивать обоняние различных насекомых.

Растение мяты на огороде. Фото: Pinterest

Тыквенные

Таких представителей семейства Тыквенные, как дыни, арбузы, тыквы, кабачки и огурцы, опытные дачники используют в качестве живоплота против слизней и улиток. Эти вредители не смогут пройти сквозь колючие стебли таких растений и не повредят капусту.

Готовый урожай тыкв на огороде. Фото: Freepik

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