Что посадить возле капусты на огороде, чтобы защитить ее от вредителей и болезней — советы дачникам

Вредители с болезнями не побеспокоят — что посадить возле капусты
Чтобы защитить капусту от заболеваний и вредителей, рядом с ней стоит посадить некоторые культуры. Опытные дачники рассказали, какие именно растения нужно посеять на одном огородном участке с капустой, чтобы уберечь ее от повреждений.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Какие растения защищают капусту от вредителей и болезней
Укроп
Самым простым методом защиты капусты является посев укропа рядом с ней, который имеет резкий аромат, чем, собственно, и отпугивает капустную совку. Этот вид зелени не только защищает овощ от гусениц, но и делает вкус каждого кочана приятным.
Эстрагон
Это многолетнее травянистое растение также имеет ярко выраженный аромат, который способен отпугивать вредителей. В частности, посадив эстрагон и капусту на одном участке, вы можете защитить овощ от моли.
Шалфей
Каждый дачник с опытом знает, что бабочки любят оставлять свои личинки на листьях капусты, поэтому это для овоща очень опасно. А вот если вы посадите шалфей возле капусты, вы сможете защитить ее от бабочек.
Чеснок
Эта культура также умеет отпугивать большое количество вредителей, которые портят урожай капусты на огороде.
Бархатцы
Бархатцы возле капусты не только украшают грядки, но и защищают этот овощ от таких вредителей и болезней, как:
- Белянка
- Минирующая моль
- Бабочка
- Капустница
- Тля
- Нематода
- Грибок
Травы
Такие травы, как мята, полынь, базилик, тимьян, полынь, календула и ромашка имеют резкий аромат, которым способны перебивать обоняние различных насекомых.
Тыквенные
Таких представителей семейства Тыквенные, как дыни, арбузы, тыквы, кабачки и огурцы, опытные дачники используют в качестве живоплота против слизней и улиток. Эти вредители не смогут пройти сквозь колючие стебли таких растений и не повредят капусту.
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