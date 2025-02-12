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Як виростити якісну розсаду капусти для щедрого врожаю

12 лютого 2025 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Як виростити міцну і здорову розсаду капусти — корисні поради дачникам
Людина, яка тримає розсаду капусти. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Перш ніж садити капусту у відкритий ґрунт, необхідно підготувати розсаду, а на цьому етапі важливо дотримуватися певних правил. Якщо ви хочете виростити міцну і здорову розсаду цього овочу, досвідчені дачники розповіли, що потрібно для цього зробити.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Підготовка ґрунту

Дачники з досвідом рекомендують придбати готовий купований ґрунт або ж зробити його власноруч. Щоб це зробити, необхідно додати одну столову ложку деревного попелу до одного кілограму ґрунту, і тоді вам вдасться досягти бажаного результату.

Підготовка насіння

Обов’язково перед посівом розсади необхідно підготувати насіння капусти, а саме — замочити їх у теплій воді з температурою приблизно 50 градусів і залишити в ній на 20 хвилин. Після цього потрібно дістати насіння, остудити його і висушити.

Семена капусты
Багато насіння білокачаної капусти. Фото: Justdial

Посів насіння

Сіяти насіння капусти в ґрунт потрібно на глибину в один сантиметр, а поливати потрібно через дрібне сито. Щойно ви посіяли насіння, накрийте його плівкою або склом.  

Догляд розсади

Щоб з’явилися перші сходи, тримайте розсаду капусти в температурі десь 20 градусів, поступово знижуючи її вдень до 14-18 градусів, а вночі — до десяти або 12 градусів. Також потрібно освітлювати розсаду впродовж 14-15 годин, а також помірно і часто поливати.  

За пару тижнів потрібно пікірувати розсаду і залишити її на два-три дні в умовах температури 18-21 градус, після чого повернути в звичні умови. Також за десять або 12 днів після пікірування, за два тижні та за кілька днів до посіву у відкритий ґрунт розсаду необхідно підживити комплексними добривами.

Рассада капусты
Вирощена розсада капусти. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, коли потрібно сіяти капусту на розсаду в 2025 році за місячним календарем. 

Раніше ми розповідали про те, коли краще збирати врожай капусти на городі. 

Також ми повідомляли про те, який бур’ян допоможе виростити великий врожай капусти на городі.

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