Як виростити міцну і здорову розсаду капусти — корисні поради дачникам

Людина, яка тримає розсаду капусти. Фото: Pinterest

Перш ніж садити капусту у відкритий ґрунт, необхідно підготувати розсаду, а на цьому етапі важливо дотримуватися певних правил. Якщо ви хочете виростити міцну і здорову розсаду цього овочу, досвідчені дачники розповіли, що потрібно для цього зробити.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Підготовка ґрунту

Дачники з досвідом рекомендують придбати готовий купований ґрунт або ж зробити його власноруч. Щоб це зробити, необхідно додати одну столову ложку деревного попелу до одного кілограму ґрунту, і тоді вам вдасться досягти бажаного результату.

Підготовка насіння

Обов’язково перед посівом розсади необхідно підготувати насіння капусти, а саме — замочити їх у теплій воді з температурою приблизно 50 градусів і залишити в ній на 20 хвилин. Після цього потрібно дістати насіння, остудити його і висушити.

Багато насіння білокачаної капусти. Фото: Justdial

Посів насіння

Сіяти насіння капусти в ґрунт потрібно на глибину в один сантиметр, а поливати потрібно через дрібне сито. Щойно ви посіяли насіння, накрийте його плівкою або склом.

Догляд розсади

Щоб з’явилися перші сходи, тримайте розсаду капусти в температурі десь 20 градусів, поступово знижуючи її вдень до 14-18 градусів, а вночі — до десяти або 12 градусів. Також потрібно освітлювати розсаду впродовж 14-15 годин, а також помірно і часто поливати.

За пару тижнів потрібно пікірувати розсаду і залишити її на два-три дні в умовах температури 18-21 градус, після чого повернути в звичні умови. Також за десять або 12 днів після пікірування, за два тижні та за кілька днів до посіву у відкритий ґрунт розсаду необхідно підживити комплексними добривами.

Вирощена розсада капусти. Фото: Pinterest

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