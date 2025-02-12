Как вырастить крепкую и здоровую рассаду капусты — полезные советы дачникам

Человек, который держит рассаду капусты. Фото: Pinterest

Прежде, чем сажать капусту в открытый грунт, необходимо подготовить рассаду, а на этом этапе важно придерживаться определенных правил. Если вы хотите вырастить крепкую и здоровую рассаду этого овоща, опытные дачники рассказали, что нужно для этого сделать.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Подготовка почвы

Дачники с опытом рекомендуют приобрести готовый покупной грунт или же сделать его своими руками. Чтобы это сделать, необходимо добавить одну столовую ложку древесной золы в один килограмм грунта, и тогда вам удастся достичь желаемого результата.

Подготовка семян

Обязательно перед посевом рассады необходимо подготовить семена капусты, а именно — замочить их в теплой воде с температурой примерно 50 градусов и оставить в ней на 20 минут. После этого нужно достать семена, остудить их и высушить.

Много семян белокочанной капусты. Фото: Justdial

Посев семян

Сеять семена капусты в грунт нужно на глубину в один сантиметр, а поливать нужно через мелкое сито. Как только вы посеяли семена, накройте их пленкой или стеклом.

Уход за рассадой

Чтобы появились первые всходы, держите рассаду капусты в температуре где-то 20 градусов, постепенно снижая ее днем до 14-18 градусов, а ночью — до десяти или 12 градусов. Также нужно освещать рассаду в течение 14-15 часов, а также умеренно и часто поливать.

Через пару недель нужно пикировать рассаду и оставить ее на два-три дня в условиях температуры 18-21 градус, после чего вернуть в привычные условия. Также через десять или 12 дней после пикировки, через две недели и за несколько дней до посева в открытый грунт рассаду необходимо подкормить комплексными удобрениями.

Выращенная рассада капусты. Фото: Pinterest

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