Як можна виростити гарну пекінську капусту — корисні поради для великого врожаю

Дачниця, яка збирає врожай пекінської капусти на городі. Фото: Tuttosemi

Пекінську капусту можна зустріти на українському городі не так часто, як звичайну, адже вона має певні нюанси при вирощуванні. Досвідчені дачники розповіли, як можна виростити великий і гарний врожай цієї капусти на своєму городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Посадка капусти

По-перше, важливо вчасно садити пекінську капусту, адже якщо запізнитися або зробити це занадто рано, овоч почне квітнути. Досвідчені дачники радять це робити рано навесні або в середині літа, коли темніє пізніше.

Тому цю капусту досвідчені дачники садять двічі:

Рано навесні — з 15 до 20 квітня

З літа до осені — з 20 липня до десятого серпня

Людина, яка тримає рослину пекінської капусти. Фото: Gardeners` Path

Температура для вирощування

Запам’ятайте, що пекінська капуста любить вологу, прохолоду і світло, тому вирощувати її краще в температурі від 15 до 20 градусів. Щоб захистити овоч від заморозків, різких змін температури, прямих сонячних променів і надмірної вологи в дощ, потрібно вкрити його нетканим полотном.

Врожай пекінської капусти на городі. Фото: Pinterest

Підживлення капусти

Порахуйте два тижні з моменту посадки пекінської капусти на постійне місце на городі та підживіть кожну рослину одним літром таких добрив, як:

Настій коров’яку — один до десяти

Настій курячого посліду — один до 20

Настій трави — один до дев’яти

Якщо ви хочете прискорити зав’язування качанів, обприскайте пекінську капусту сумішшю з таких інгредієнтів, як:

Розчин борної кислоти — два грами

Гаряча вода — один літр

Холодна вода — дев’ять літрів

Розчиніть борну кислоту в гарячій воді та додайте потім холодної, після чого обприскайте рослини.

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