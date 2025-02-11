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Як виростити смачну і велику пекінську капусту на городі

11 лютого 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Як можна виростити гарну пекінську капусту — корисні поради для великого врожаю
Дачниця, яка збирає врожай пекінської капусти на городі. Фото: Tuttosemi
Христина Кучугурна - Редактор

Пекінську капусту можна зустріти на українському городі не так часто, як звичайну, адже вона має певні нюанси при вирощуванні. Досвідчені дачники розповіли, як можна виростити великий і гарний врожай цієї капусти на своєму городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Посадка капусти

По-перше, важливо вчасно садити пекінську капусту, адже якщо запізнитися або зробити це занадто рано, овоч почне квітнути. Досвідчені дачники радять це робити рано навесні або в середині літа, коли темніє пізніше.

Тому цю капусту досвідчені дачники садять двічі:

  • Рано навесні — з 15 до 20 квітня
  • З літа до осені — з 20 липня до десятого серпня
Растение капусты
Людина, яка тримає рослину пекінської капусти. Фото: Gardeners` Path

Температура для вирощування

Запам’ятайте, що пекінська капуста любить вологу, прохолоду і світло, тому вирощувати її краще в температурі від 15 до 20 градусів. Щоб захистити овоч від заморозків, різких змін температури, прямих сонячних променів і надмірної вологи в дощ, потрібно вкрити його нетканим полотном.

Пекинская капуста
Врожай пекінської капусти на городі. Фото: Pinterest

Підживлення капусти

Порахуйте два тижні з моменту посадки пекінської капусти на постійне місце на городі та підживіть кожну рослину одним літром таких добрив, як:

  • Настій коров’яку — один до десяти
  • Настій курячого посліду — один до 20
  • Настій трави — один до дев’яти

Якщо ви хочете прискорити зав’язування качанів, обприскайте пекінську капусту сумішшю з таких інгредієнтів, як:

  • Розчин борної кислоти — два грами
  • Гаряча вода — один літр
  • Холодна вода — дев’ять літрів

Розчиніть борну кислоту в гарячій воді та додайте потім холодної, після чого обприскайте рослини. 

Нагадаємо, ми писали про те, коли краще збирати врожай капусти на городі. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно зберігати свіжу капусту в зимову пору року. 

Також ми повідомляли про те, який бур’ян допоможе збільшити врожай капусти на городі.

овочі поради капуста город пекінська капуста

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