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Как вырастить вкусную и крупную пекинскую капусту на огороде

11 февраля 2025 22:33
Кристина Кучугурная - Редактор
Как можно вырастить красивую пекинскую капусту — полезные советы для большого урожая
Дачница, которая собирает урожай пекинской капусты на огороде. Фото: Tuttosemi
Кристина Кучугурная - Редактор

Пекинскую капусту можно встретить на украинском огороде не так часто, как обычную, ведь она имеет определенные нюансы при выращивании. Опытные дачники рассказали, как можно вырастить большой и хороший урожай этой капусты на своем огороде.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Посадка капусты

Во-первых, важно вовремя сажать пекинскую капусту, ведь если опоздать или сделать это слишком рано, овощ начнет цвести. Опытные дачники советуют это делать рано весной или в середине лета, когда темнеет позже.

Поэтому эту капусту опытные дачники сажают дважды:

  • Рано весной — с 15 до 20 апреля
  • С лета до осени — с 20 июля до десятого августа
Растение капусты
Человек, который держит растение пекинской капусты. Фото: Gardeners` Path

Температура для выращивания

Запомните, что пекинская капуста любит влагу, прохладу и свет, поэтому выращивать ее лучше в температуре от 15 до 20 градусов. Чтобы защитить овощ от заморозков, резких изменений температуры, прямых солнечных лучей и чрезмерной влаги в дождь, нужно укрыть его нетканым полотном.

Пекинская капуста
Урожай пекинской капусты на огороде. Фото: Pinterest

Подкормка капусты

Посчитайте две недели с момента посадки пекинской капусты на постоянное место на огороде и подкормите каждое растение одним литром таких удобрений, как:

  • Настой коровяка — один к десяти
  • Настой куриного помета — один к 20
  • Настой травы — один к девяти

Если вы хотите ускорить завязывание кочанов, опрыскайте пекинскую капусту смесью из таких ингредиентов, как:

  • Раствор борной кислоты — два грамма
  • Горячая вода — один литр
  • Холодная вода — девять литров

Растворите борную кислоту в горячей воде и добавьте затем холодной, после чего опрыскайте растения.

Напомним, мы писали о том, когда лучше собирать урожай капусты на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно хранить свежую капусту в зимнее время года.

Также мы сообщали о том, какой сорняк поможет увеличить урожай капусты на огороде.

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