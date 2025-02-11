Как можно вырастить красивую пекинскую капусту — полезные советы для большого урожая

Как вырастить вкусную и крупную пекинскую капусту на огороде
Пекинскую капусту можно встретить на украинском огороде не так часто, как обычную, ведь она имеет определенные нюансы при выращивании. Опытные дачники рассказали, как можно вырастить большой и хороший урожай этой капусты на своем огороде.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Как правильно выращивать пекинскую капусту
Посадка капусты
Во-первых, важно вовремя сажать пекинскую капусту, ведь если опоздать или сделать это слишком рано, овощ начнет цвести. Опытные дачники советуют это делать рано весной или в середине лета, когда темнеет позже.
Поэтому эту капусту опытные дачники сажают дважды:
- Рано весной — с 15 до 20 апреля
- С лета до осени — с 20 июля до десятого августа
Температура для выращивания
Запомните, что пекинская капуста любит влагу, прохладу и свет, поэтому выращивать ее лучше в температуре от 15 до 20 градусов. Чтобы защитить овощ от заморозков, резких изменений температуры, прямых солнечных лучей и чрезмерной влаги в дождь, нужно укрыть его нетканым полотном.
Подкормка капусты
Посчитайте две недели с момента посадки пекинской капусты на постоянное место на огороде и подкормите каждое растение одним литром таких удобрений, как:
- Настой коровяка — один к десяти
- Настой куриного помета — один к 20
- Настой травы — один к девяти
Если вы хотите ускорить завязывание кочанов, опрыскайте пекинскую капусту смесью из таких ингредиентов, как:
- Раствор борной кислоты — два грамма
- Горячая вода — один литр
- Холодная вода — девять литров
Растворите борную кислоту в горячей воде и добавьте затем холодной, после чего опрыскайте растения.
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