Как можно вырастить красивую пекинскую капусту — полезные советы для большого урожая

Дачница, которая собирает урожай пекинской капусты на огороде. Фото: Tuttosemi

Пекинскую капусту можно встретить на украинском огороде не так часто, как обычную, ведь она имеет определенные нюансы при выращивании. Опытные дачники рассказали, как можно вырастить большой и хороший урожай этой капусты на своем огороде.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Читайте также:

Как правильно выращивать пекинскую капусту

Посадка капусты

Во-первых, важно вовремя сажать пекинскую капусту, ведь если опоздать или сделать это слишком рано, овощ начнет цвести. Опытные дачники советуют это делать рано весной или в середине лета, когда темнеет позже.

Поэтому эту капусту опытные дачники сажают дважды:

Рано весной — с 15 до 20 апреля

С лета до осени — с 20 июля до десятого августа

Человек, который держит растение пекинской капусты. Фото: Gardeners` Path

Температура для выращивания

Запомните, что пекинская капуста любит влагу, прохладу и свет, поэтому выращивать ее лучше в температуре от 15 до 20 градусов. Чтобы защитить овощ от заморозков, резких изменений температуры, прямых солнечных лучей и чрезмерной влаги в дождь, нужно укрыть его нетканым полотном.

Урожай пекинской капусты на огороде. Фото: Pinterest

Подкормка капусты

Посчитайте две недели с момента посадки пекинской капусты на постоянное место на огороде и подкормите каждое растение одним литром таких удобрений, как:

Настой коровяка — один к десяти

Настой куриного помета — один к 20

Настой травы — один к девяти

Если вы хотите ускорить завязывание кочанов, опрыскайте пекинскую капусту смесью из таких ингредиентов, как:

Раствор борной кислоты — два грамма

Горячая вода — один литр

Холодная вода — девять литров

Растворите борную кислоту в горячей воде и добавьте затем холодной, после чего опрыскайте растения.

Напомним, мы писали о том, когда лучше собирать урожай капусты на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно хранить свежую капусту в зимнее время года.

Также мы сообщали о том, какой сорняк поможет увеличить урожай капусты на огороде.