Коли сіяти капусту на розсаду в 2025 році за місячним календарем — сприятливі дати

Людина, яка вирощує розсаду капусти. Фото: ANSA

Виростити великі та міцні качани капусти, які, при цьому, не будуть тріскатися, здається справжнім викликом для будь-якого дачника, але це не так. Ми розповідаємо, коли і як потрібно сіяти цей популярний овоч на розсаду в 2025 році, щоб виростити найкращий врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Коли треба сіяти розсаду капусти в 2025 році за місячним календарем

Дачники з досвідом стверджують, що капусту краще починати вирощувати саме в березні, але для цього спочатку потрібно посадити розсаду. Щоб не припуститися помилки і вчасно це зробити, варто звернутися по допомогу до місячного календаря.

Для гарного врожаю капусти її розсаду краще сіяти в такі дати, як:

13 березня

14 березня

18 березня

19 березня

Але запам’ятайте, що капуста краще росте, коли надворі прохолодно, тому в залежності від регіону вашого проживання розсаду варто тримати на відкритому повітрі за допомогою агроволокна.

Вирощена капуста на розсаду. Фото: Pixabay

Коли варто садити розсаду капусти в 2025 році за місячним календарем

Досвідчені дачники радять закінчувати посів капусти на розсаду в квітні та переходити на посадку цієї розсади у відкритий ґрунт. Це краще робити у такі дати, як:

10 квітня

11 квітня

14 квітня

При цьому, важливо підтримувати оптимальну температуру, правильно поливати капусту під час вирощування і захищати рослини від негоди. Водночас, необхідно постійно перевіряти стан капусти і вчасно прибирати слабкі саджанці. А ще качанам капусти потрібно багато сонячного світла і підживлення, яке допомагає овочу виростати міцним і здоровим.

Людина з розсадою капусти в руці. Фото: Pinterest

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