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Коли сіяти розсаду капусти в 2025 році — місячний календар

5 лютого 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Коли сіяти капусту на розсаду в 2025 році за місячним календарем — сприятливі дати
Людина, яка вирощує розсаду капусти. Фото: ANSA
Христина Кучугурна - Редактор

Виростити великі та міцні качани капусти, які, при цьому, не будуть тріскатися, здається справжнім викликом для будь-якого дачника, але це не так. Ми розповідаємо, коли і як потрібно сіяти цей популярний овоч на розсаду в 2025 році, щоб виростити найкращий врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Коли треба сіяти розсаду капусти в 2025 році за місячним календарем

Дачники з досвідом стверджують, що капусту краще починати вирощувати саме в березні, але для цього спочатку потрібно посадити розсаду. Щоб не припуститися помилки і вчасно це зробити, варто звернутися по допомогу до місячного календаря.

Для гарного врожаю капусти її розсаду краще сіяти в такі дати, як:

  • 13 березня
  • 14 березня
  • 18 березня
  • 19 березня

Але запам’ятайте, що капуста краще росте, коли надворі прохолодно, тому в залежності від регіону вашого проживання розсаду варто тримати на відкритому повітрі за допомогою агроволокна.

Рассада капусты
Вирощена капуста на розсаду. Фото: Pixabay

Коли варто садити розсаду капусти в 2025 році за місячним календарем

Досвідчені дачники радять закінчувати посів капусти на розсаду в квітні та переходити на посадку цієї розсади у відкритий ґрунт. Це краще робити у такі дати, як:

  • 10 квітня
  • 11 квітня
  • 14 квітня

При цьому, важливо підтримувати оптимальну температуру, правильно поливати капусту під час вирощування і захищати рослини від негоди. Водночас, необхідно постійно перевіряти стан капусти і вчасно прибирати слабкі саджанці. А ще качанам капусти потрібно багато сонячного світла і підживлення, яке допомагає овочу виростати міцним і здоровим.

Капуста
Людина з розсадою капусти в руці. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини краще не садити біля капусти на городі. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно обрати ідеальний час для збору врожаю капусти. 

Також ми повідомляли про те, як правильно зберігати свіжу капусту в зимову пору року.

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