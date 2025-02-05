Когда сеять капусту на рассаду в 2025 году по лунному календарю — благоприятные даты

Человек, который выращивает рассаду капусты. Фото: ANSA

Вырастить большие и крепкие кочаны капусты, которые, при этом, не будут трескаться, кажется настоящим вызовом для любого дачника, но это не так. Мы рассказываем, когда и как нужно сеять этот популярный овощ на рассаду в 2025 году, чтобы вырастить самый лучший урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Когда надо сеять рассаду капусты в 2025 году по лунному календарю

Дачники с опытом утверждают, что капусту лучше начинать выращивать именно в марте, но для этого сначала нужно посадить рассаду. Чтобы не допустить ошибку и вовремя это сделать, стоит обратиться за помощью к лунному календарю.

Для хорошего урожая капусты ее рассаду лучше сеять в такие даты, как:

13 марта

14 марта

18 марта

19 марта

Но запомните, что капуста лучше растет, когда на улице прохладно, поэтому в зависимости от региона вашего проживания рассаду стоит держать на открытом воздухе с помощью агроволокна.

Выращенная капуста на рассаду. Фото: Pixabay

Когда стоит сажать рассаду капусты в 2025 году по лунному календарю

Опытные дачники советуют заканчивать посев капусты на рассаду в апреле и переходить на посадку этой рассады в открытый грунт. Это лучше делать в такие даты, как:

10 апреля

11 апреля

14 апреля

При этом, важно поддерживать оптимальную температуру, правильно поливать капусту во время выращивания и защищать растения от непогоды. В то же время, необходимо постоянно проверять состояние капусты и вовремя убирать слабые саженцы. А еще кочанам капусты нужно много солнечного света и подкормки, которая помогает овощу вырасти крепким и здоровым.

Человек с рассадой капусты в руке. Фото: Pinterest

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