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Які рослини мають рости біля буряка на городі — поради

25 березня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Біля яких рослин треба посадити буряк, щоб він виріс солодким — корисні поради дачникам
Людина, яка збирає врожай буряка на городі. Фото: Decorexpro
Христина Кучугурна - Редактор

Щоб отримати великий і смачний врожай буряка на своєму городі, варто знати певні правила його вирощування. Дізнайтеся, де на городі краще садити цей популярний овоч, щоб він "потішив око" своїми великими і солодкими коренеплодами.

Про це розповідають на каналі "Городниця з Одеси" в YouTube.

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Де на городі краще не садити буряк

Як стверджує блогерка на відео, буряк не любить рости в кислих і дуже лужних ґрунтах. До того ж, цей овоч не любить, коли на ділянці багато затінку. Ще не варто сіяти насіння буряка на одному і тому самому місці кілька років поспіль, а також там, де обмежений простір для цього популярного овоча.

Крім того, дачниця наголошує, що буряк краще не висаджувати у тому місці, де перед цим у вас росли такі популярні культури, як:

  • Ріпак
  • Соняшник
  • Цукровий буряк

Ще цей овоч може дати поганий врожай, якщо його посадити біля певних культур на городі. Йдеться про такі рослини, як:

  • Квасоля
  • Гірчиця
  • Кукурудза
Свекла
Зібраний врожай буряка на ящику. Фото: Pexels

Де варто посадити буряк для гарного врожаю

Блогерка на відео каже, що буряк краще садити там, куди світить сонце і де пухка земля. Також важливо, щоб біля цього овоча росли "правильні сусіди", які не конкуруватимуть з ним за поживні елементи і вологу, а також допоможуть вирости гарним і смачним.

Щоб досягти таких результатів, біля буряка повинні рости такі рослини, як:

  • Цибуля
  • Часник
  • Морква
  • Редиска
  • Огірки
  • Капуста
  • Кабачки

Посадивши свій буряк біля цих овочів і зелені, ви гарантовано отримаєте великий і смачний врожай, якому заздритимуть всі сусіди навколо вас.

Выращивание свеклы
Процес вирощування буряка на городі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, коли варто садити буряк на городі навесні та влітку 2025 року за місячним календарем. 

Раніше ми розповідали про те, чим варто підживити буряк на городі для смачного врожаю. 

Також ми повідомляли про те, які рослини краще посадити біля буряка на городі. 

овочі рослини поради город буряк

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