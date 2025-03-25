Біля яких рослин треба посадити буряк, щоб він виріс солодким — корисні поради дачникам

Людина, яка збирає врожай буряка на городі. Фото: Decorexpro

Щоб отримати великий і смачний врожай буряка на своєму городі, варто знати певні правила його вирощування. Дізнайтеся, де на городі краще садити цей популярний овоч, щоб він "потішив око" своїми великими і солодкими коренеплодами.

Про це розповідають на каналі "Городниця з Одеси" в YouTube.

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Де на городі краще не садити буряк

Як стверджує блогерка на відео, буряк не любить рости в кислих і дуже лужних ґрунтах. До того ж, цей овоч не любить, коли на ділянці багато затінку. Ще не варто сіяти насіння буряка на одному і тому самому місці кілька років поспіль, а також там, де обмежений простір для цього популярного овоча.

Крім того, дачниця наголошує, що буряк краще не висаджувати у тому місці, де перед цим у вас росли такі популярні культури, як:

Ріпак

Соняшник

Цукровий буряк

Ще цей овоч може дати поганий врожай, якщо його посадити біля певних культур на городі. Йдеться про такі рослини, як:

Квасоля

Гірчиця

Кукурудза

Зібраний врожай буряка на ящику. Фото: Pexels

Де варто посадити буряк для гарного врожаю

Блогерка на відео каже, що буряк краще садити там, куди світить сонце і де пухка земля. Також важливо, щоб біля цього овоча росли "правильні сусіди", які не конкуруватимуть з ним за поживні елементи і вологу, а також допоможуть вирости гарним і смачним.

Щоб досягти таких результатів, біля буряка повинні рости такі рослини, як:

Цибуля

Часник

Морква

Редиска

Огірки

Капуста

Кабачки

Посадивши свій буряк біля цих овочів і зелені, ви гарантовано отримаєте великий і смачний врожай, якому заздритимуть всі сусіди навколо вас.

Процес вирощування буряка на городі. Фото: Pinterest

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