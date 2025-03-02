Як покращити врожай буряка на городі — чим треба підживити овоч

Дачник, який тримає зібраний врожай буряку на городі. Фото: Freepik

Кожен дачник із досвідом знає, що буряк не потребує особливого догляду, але для гарного врожаю необхідно про нього піклуватися. Ми розповідаємо, як можна покращити врожай цього популярного овоча за допомогою одного підручного засобу.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

Будь-яка рослина на городі потребує догляду, і буряк цьому — не виключення. Якщо ви хочете виростити найкращий врожай цього овоча, вам варто знати, як його можна збільшити. В цьому вам допоможе звичайний кухонний інгредієнт, який додається в кожну страву при приготуванні.

Досвідчені дачники розкрили секрет, який допоможе вам зібрати щедрий врожай смачного солодкого буряку на своєму городі.

Зібраний врожай буряку в ящику. Фото: Gardening.org

Як можна покращити врожай буряку

Щоб покращити врожай овоча, варто його підживити звичайною сіллю, яка, на диво, робить буряк солодшим. Щоб підживити буряк, вам варто приготувати суміш з таких інгредієнтів, як:

Сіль — одна столова ложка

Чиста вода — десять літрів

Розчиніть сіль у воді та ретельно перемішайте готовий розчин. Але обов’язково дотримуйтеся відповідних пропорцій, оскільки надмірна кількість солі може нашкодити буряку, через що вам не вдасться зібрати великий врожай на своєму городі.

Вирощування буряку на городі. Фото: Decorexpro

Коли варто підживлювати буряк сіллю

Спочатку цим розчином потрібно підживлювати буряк тоді, коли коренеплоди починають округлятися. А ось востаннє це потрібно робити за 30 днів до початку збору врожаю на городі. Це необхідно для того, щоб не занапастити коренеплоди і виростити такий врожай, якому заздритимуть всі сусіди навколо.

Нагадаємо, ми писали про те, як садити буряк на городі, щоб зібрати щедрий врожай.

Раніше ми розповідали про те, як можна швидко і легко зварити буряк.

Також ми повідомляли про те, що потрібно робити з буряком після збору врожаю.