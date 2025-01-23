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Які солодкі сорти буряка варто посадити на городі

23 січня 2025 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Які сорти буряка найсолодші — що варто посадити на городі, поради дачникам
Дачник, який тримає врожай буряка в руках. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Перш ніж обирати сорт буряку для посадки на городі, визначте для себе, для яких цілей він вам потрібен. Тим не менш, якою б не була ця ціль, необхідно знати, який сорт цього популярного овоча і справжнього "короля" національного борщу вважається найсолодшим.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Буряк — це універсальний овоч, який підходить як для смачних перших страв, так і для простих салатів. Тому щоб приготувати, наприклад, той самий борщ, необхідно підібрати солодкий буряк, а для цього потрібно знати про найкращі сорти цього овоча.

Досвідчені дачники пояснили, які сорти буряка варто посадити на своєму городі, якщо ви любите готувати на кухні різні смачні страви.

Свекла
Зібраний з городу врожай буряка. Фото: Freepik

Найсолодші сорти буряка, які можна посадити на городі

Сорт "Троїцький"

Коренеплоди цього сорту мають ніжну м’якоть і приємний присмак, який зробить страву більш насиченою і ароматною. До складу цього сорту входить багато цукру, тому якщо ви не хочете мати дуже виражену кислинку в стравах, обирайте цей сорт.

Сорт "Пабло"

Буряк цього сорту має яскраво-червоний відтінок і ніжну структуру, тому ідеально підходить не лише для борщу, а й для салатів. До того ж навіть у сирому вигляді м’якоть такого овоча буде смачною. А ще цей сорт можна запікати або варити.

Сорт "Шоколадний"

Плоди такого сорту мають темно-червоний відтінок і солодкий, майже нейтральний, присмак, тому він чудово підходить для різних салатів. Також його можна навіть запікати з якимись стравами, адже він робитиме їх більш ніжними і навіть виразними. 

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно висаджувати буряк на городі. 

Раніше ми розповідали про те, коли можна збирати врожай буряка на городі. 

Також ми повідомляли про те, що потрібно робити з врожаєм буряка на городі. 

овочі поради город буряк сорт

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