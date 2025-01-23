Які сорти буряка найсолодші — що варто посадити на городі, поради дачникам

Дачник, який тримає врожай буряка в руках. Фото: Freepik

Перш ніж обирати сорт буряку для посадки на городі, визначте для себе, для яких цілей він вам потрібен. Тим не менш, якою б не була ця ціль, необхідно знати, який сорт цього популярного овоча і справжнього "короля" національного борщу вважається найсолодшим.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Буряк — це універсальний овоч, який підходить як для смачних перших страв, так і для простих салатів. Тому щоб приготувати, наприклад, той самий борщ, необхідно підібрати солодкий буряк, а для цього потрібно знати про найкращі сорти цього овоча.

Досвідчені дачники пояснили, які сорти буряка варто посадити на своєму городі, якщо ви любите готувати на кухні різні смачні страви.

Зібраний з городу врожай буряка. Фото: Freepik

Найсолодші сорти буряка, які можна посадити на городі

Сорт "Троїцький"

Коренеплоди цього сорту мають ніжну м’якоть і приємний присмак, який зробить страву більш насиченою і ароматною. До складу цього сорту входить багато цукру, тому якщо ви не хочете мати дуже виражену кислинку в стравах, обирайте цей сорт.

Сорт "Пабло"

Буряк цього сорту має яскраво-червоний відтінок і ніжну структуру, тому ідеально підходить не лише для борщу, а й для салатів. До того ж навіть у сирому вигляді м’якоть такого овоча буде смачною. А ще цей сорт можна запікати або варити.

Сорт "Шоколадний"

Плоди такого сорту мають темно-червоний відтінок і солодкий, майже нейтральний, присмак, тому він чудово підходить для різних салатів. Також його можна навіть запікати з якимись стравами, адже він робитиме їх більш ніжними і навіть виразними.

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