Какие сорта свеклы самые сладкие — что стоит посадить на огороде, советы дачникам

Дачник, который держит урожай свеклы в руках. Фото: Freepik

Прежде чем выбирать сорт свеклы для посадки на огороде, определите для себя, для каких целей он вам нужен. Тем не менее, какой бы ни была эта цель, необходимо знать, какой сорт этого популярного овоща и настоящего "короля" национального борща считается самым сладким.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Читайте также:

Буряк — это универсальный овощ, который подходит как для вкусных первых блюд, так и для простых салатов. Поэтому чтобы приготовить, например, тот же борщ, необходимо подобрать сладкую свеклу, а для этого нужно знать о самых лучших сортах этого овоща.

Опытные дачники объяснили, какие сорта свеклы стоит посадить на своем огороде, если вы любите готовить на кухне разные вкусные блюда.

Собранный с огорода урожай свеклы. Фото: Freepik

Самые сладкие сорта свеклы, которые можно посадить на огороде

Сорт "Троицкая"

Корнеплоды этого сорта имеют нежную мякоть и приятный привкус, который сделает блюдо более насыщенным и ароматным. В состав этого сорта входит много сахара, поэтому если вы не хотите иметь очень выраженную кислинку в блюдах, выбирайте этот сорт.

Сорт "Пабло"

Свекла этого сорта имеет ярко-красный оттенок и нежную структуру, поэтому идеально подходит не только для борща, но и для салатов. К тому же даже в сыром виде мякоть такого овоща будет вкусной. А еще этот сорт можно запекать или варить.

Сорт "Шоколадный"

Плоды такого сорта имеют темно-красный оттенок и сладкий, почти нейтральный, привкус, поэтому он прекрасно подходит для различных салатов. Также его можно даже запекать с какими-то блюдами, ведь он будет делать их более нежными и даже выразительными.

Напомним, мы писали о том, как правильно высаживать свеклу на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, когда можно собирать урожай свеклы на огороде.

Также мы сообщали о том, что нужно делать с урожаем свеклы на огороде.