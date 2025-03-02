Как улучшить урожай свеклы на огороде — чем надо подкормить овощ

Дачник, который держит собранный урожай свеклы на огороде. Фото: Freepik

Каждый дачник с опытом знает, что свекла не требует особого ухода, но для хорошего урожая необходимо о ней заботиться. Мы рассказываем, как можно улучшить урожай этого популярного овоща с помощью одного подручного средства.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Любое растение на огороде нуждается в уходе, и свекла этому — не исключение. Если вы хотите вырастить самый лучший урожай этого овоща, вам стоит знать, как его можно увеличить. В этом вам поможет обычный кухонный ингредиент, который добавляется в каждое блюдо при приготовлении.

Опытные дачники раскрыли секрет, который поможет вам собрать щедрый урожай вкусной сладкой свеклы на своем огороде.

Собранный урожай свеклы в ящике. Фото: Gardening.org

Как можно улучшить урожай свеклы

Чтобы улучшить урожай овоща, стоит его подкормить обычной солью, которая, на удивление, делает свеклу слаще. Чтобы подкормить свеклу, вам стоит приготовить смесь из таких ингредиентов, как:

Соль — одна столовая ложка

Чистая вода — десять литров

Растворите соль в воде и тщательно перемешайте готовый раствор. Но обязательно придерживайтесь соответствующих пропорций, поскольку чрезмерное количество соли может навредить свекле, из-за чего вам не удастся собрать большой урожай на своем огороде.

Выращивание свеклы на огороде. Фото: Decorexpro

Когда стоит подкармливать свеклу солью

Сначала этим раствором нужно подкармливать свеклу тогда, когда корнеплоды начинают округляться. А вот в последний раз это нужно делать за 30 дней до начала сбора урожая на огороде. Это необходимо для того, чтобы не загубить корнеплоды и вырастить такой урожай, которому будут завидовать все соседи вокруг.

Напомним, мы писали о том, как сажать свеклу на огороде, чтобы собрать щедрый урожай.

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