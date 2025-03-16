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Коли слід садити буряк навесні та влітку 2025 — місячний календар

16 березня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Коли садити буряк навесні та влітку 2025 за місячним календарем — сприятливі дні
Дачниця, яка збирає врожай буряка на городі. Фото: Netmeds
Христина Кучугурна - Редактор

Якщо ви хочете виростити на своєму городі найсмачніший буряк, вам варто правильно вибрати час, коли ви його посадите. Досвідчені дачники розповіли, коли цього року на городі варто посадити популярний овоч згідно з місячним календарем.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Буряк можна садити на розсаду з лютого, а ось у відкритий ґрунт це вже робити можна, починаючи з весни. Щоб зібрати великий врожай цих коренеплодів з власної ділянки, зверніться по допомогу до місячного календаря, в якому вказані сприятливі дати для посадки буряка.

Досвідчені дачники розповіли, коли цього року варто посадити буряк на городі, щоб гарантовано зібрати смачний врожай.

Свекла
Зібраний врожай буряка. Фото: Freepik

Коли краще садити буряк у 2025 році за місячним календарем

У багатьох регіонах України цей овоч починають садити на городі в квітні, адже цей весняний місяць вважається періодом активних робіт у саду та на городі. У цей час садять холодостійкі культури, а ось що стосується рослин, які люблять тепло, то вони й далі культивують у закритих теплицях або готуються до пересадки.

Посадка свеклы
Процес вирощування буряка на городі. Фото: Decorexpro

Коли садити буряк навесні 2025 року

Згідно з місячним календарем, найсприятливішими датами для посадки буряку в квітні вважаються такі дні, як:

  • 15 квітня
  • 19-20 квітня
  • 23024 квітня

У травні такими датами є:

  • 5-6 травня
  • 10-12 травня
  • 19-20 травня

Коли садити буряк влітку 2025 року

Якщо говорити про літній сезон, то у червні місячний календар радить садити буряк у такі дні, як:

  • 4-6 червня
  • 10-12 червня
  • 19-20 червня

У липні цей овоч краще садити в такі дні місяця, як:

  • 5-7 липня
  • 10-12 липня
  • 20-21 липня

У серпні буряк краще садити в такі дні, як:

  • 5-7 серпня
  • 11-12 серпня
  • 19-21 серпня

Нагадаємо, ми писали про те, які сорти буряку вважаються найсолодшими з усіх. 

Раніше ми розповідали про те, які рослини варто посадити біля буряка на городі. 

Також ми повідомляли про те, як правильно садити буряк на городі для великого врожаю. 

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